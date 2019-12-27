В партии "Европейская солидарность" заявили, что приветствуют увольнение дискредитированного главы Государственного бюро расследований Романа Трубы и требуют от Генеральной прокуратуры возбудить против него уголовное производство за совершенные преступления.

По мнению нардепов, обязательным условием очистки ГБР является расследование так называемых "пленок Трубы", записанных у него в кабинете.

"Из них очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию. Наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, а и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на "пленках Трубы", – отметили в политсиле.

У Порошенко призвали возбудить дело против Трубы

Кроме того, по словам депутатов, само увольнение Трубы осуществлено с нарушениями Конституции. Как известно, согласно решению Конституционного суда от 16.12.2019, президент не имеет права назначать руководство ГБР. В заключении суда четко указано, что "подчинение НАБУ и ГБР президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов".

"Партия "Европейская солидарность" отмечает недопустимость нарушения Конституции и призывает Владимира Зеленского и парламентское большинство перед осуществлением дальнейших кадровых изменений в ГБР привести законодательство, регулирующее его деятельность, в соответствии с Конституцией", – добавили в "ЕС".

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил на его место народного депутата партии "Слуга народа" Ирину Венедиктову

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