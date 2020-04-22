"Грозит дефолтом": у Порошенко призвали власть принять банковский закон

Партия "Европейская солидарность" заявила, что требует вынесения на ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады закон о банках, от принятия которого зависит получение международной помощи на преодоление последствий коронавируса и экономического кризиса.

Соответствующее заявление появилось на сайте пресс-службы политсилы. Нардепы отметили, что в частности, это касается и 1 миллиарда 200 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, о которой объявлено в среду. Решение лоббировал пятый президент Украины Петр Порошенко, и теперь от "монобольшинства" и Владимира Зеленского зависит, поступят ли в Украину эти деньги, чтобы поддержать обороноспособность, обеспечить поддержку медиков и социальную защиту людей.

"Очередной отказ президента и руководства парламента выносить закон о банках на рассмотрение парламента – это продолжение опасных для страны подковерных игр, которые власть ведет с Коломойским", – заявили в "ЕС".

В партии также отметили, что у Зеленского сознательно вопреки национальным интересам затягивают голосование за закон во втором чтении. "Такое преступное промедление невозможно без политического прикрытия со стороны президента Зеленского, чем он в очередной раз демонстрирует свою зависимость от Коломойского, который не скрывает своих намерений вызвать дефолт Украины", – сказано в заявлении.

"Европейская солидарность" также требует включения в повестку дня законопроекта 3376, представленного Петром Порошенко и другими членами фракции, о страховании медицинских работников на случай смерти или заболевания коронавирусом. Речь идет соответственно о полутора миллионах и двухсот тысяч гривен. В Украине, как известно, сложилась критическая ситуация, когда почти каждый пятый среди инфицированных – медик, и они нуждаются в защите для эффективного противодействия пандемии и лечения украинцев", – отметили в политсиле.

Кроме того, в "ЕС" отметили, что категорически против, чтобы любые вопросы, не касающиеся борьбы с коронавирусом или преодоления экономического кризиса, выносились на внеочередное заседание Верховной Рады.

"Это выглядит как политическое мародерство, когда власть собирает депутатов для неотложного решения вопросов борьбы с эпидемиологической угрозой, а в повестку дня протягивает свои шкурные вопросы", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что президент Владимир Зеленский должен принять стратегическое решение о невозвращении ПриватБанка бизнесмену Игорю Коломойскому или объявить дефолт.

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