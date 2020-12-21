У Порошенко призвали власть обеспечить украинцев бесплатным вакцинированием от COVID-19

Правительство вводит украинцев в заблуждение, рапортуя о планах вакцинировать 20% граждан – власть заключили контракт на поставку такого количества доз, которой хватит для вакцинации только 2,1 млн украинцев, то есть около 5% населения страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность". Политсила обратилась к власти с требованием немедленно обеспечить возможность бесплатной вакцинации, в соответствии со стандартами, которые существуют в ведущих странах мира.

В "Евросолидарности" подчеркнули: страны Европейского Союза планируют вакцинировать 70-80% своих граждан – только так вакцинация будет эффективной.

"В рамках международной помощи Европейского Союза Украина получает 600 млн евро. Эти средства должны быть потрачены на борьбу с пандемией, и их хватит для бесплатной прививки всех граждан Украины вакциной от лучших мировых производителей. Но власть провалила и процесс логистической подготовки страны – а это транспортировка вакцин при низких температурах, склады для хранения, специально оборудованные помещения для прививок и обученный персонал", – сказано в сообщении.

В партии предостерегли власть от нецелевого использования и закатывания в асфальт денег, которые должны спасать украинцев от пандемии.

"Мы требуем обеспечить заключение контрактов на поставку вакцин за счет средств международной помощи Европейского Союза и других партнеров, а также начать масштабную организационно-логистическую подготовку. Ведь каждый день промедления – это преступные эксперименты над жизнью и здоровьем украинцев", – сказали в политсиле.

Напомним первый миллион доз вакцин от коронавируса Украина получит в марте 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX, а всего – восемь миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса, поскольку наше государство потеряло позиции в мире и Европе.