У Порошенко призвали власть не допустить банкротства Национального ботсада имени Гришко

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" потребовали от правительства не допустить банкротства Национального ботанического сада имени Гришко.

Как сообщила на брифинге народный депутат Мария Ионова, из-за недополучения в период карантина 13,2 млн гривен уникальный ботсад может обанкротиться. Руководство ботсада в отчаянии, они обратились к депутатам с просьбой защитить уникальное заведение и помочь решить вопрос с финансированием.

"Есть проблема как с сохранением Ботанического сада как целостного комплекса, так и сохранения этой уникальной коллекции, которая находится в ботаническом саду имени Гришко. К сожалению, государство не дает ответа на вопрос, а как же сохранить эту коллекцию, сохранить кадры, как выплачивать людям зарплату", – отметила Ионова.

Она подчеркнула, что этот конкретный пример с Национальным ботаническим садом иллюстрирует общую ситуацию с потерей контроля за системой государственного управления в команде Зеленского.

"С марта, когда Национальный ботанический сад столкнулся с жестким карантином и вся страна была в локдауне, ответы, как закрывать эти бюджетные ассигнования не были предоставлены. И сегодня, осенью, мы столкнулись с тем, что 13,2 млн грн Национальный ботанический сад недополучил, и теперь вопрос как заработной платы, так и сохранения этой уникальной коллекции", – отметила Ионова.

Со своей стороны нардеп Нина Южанина подчеркнула, что в Украине перестали говорить, какие еще отрасли пострадали из-за карантина и что должно сделать государство для того, чтобы обезопасить от крайне негативных последствий в целом.

"Жесткий карантин начался с 18 марта и закончился 24 или 25 мая. То есть этот период мы совсем не могли ни посещать места общего пользования, ни находиться в парках. А в это время, как оказалось, это привлекательный время для Национального ботанического сада им. Гришко. Директор этого заведения обратилась к нам за помощью в финансовой поддержке существования в дальнейшем ботанического сада", – сказала Южанина.

"Есть часть средств, которые ботсад должен заработать сам. Это 13,2 млн гривен, которые через продажу входных билетов может заработать ботсад. Они расходовались именно на оплату коммунальных платежей и части заработной платы работникам, ухаживающим за всей уникальной коллекцией нашего ботанического сада. 66 млрд средств, выделенных в бюджете на борьбу с коронавирусом, в том числе предусматривают и преодоления различных последствий, причиненных жестким карантином. У нас не нашлось ни одного министра и премьер-министра, который бы обратил внимание на многочисленные обращения от депутатов "Европейской солидарности" относительно финансовой поддержки ботанического сада имени Гришко. 13,2 миллиона гривен, которые необходимы ботаническому саду для того, чтобы продолжить свое существование – просто выжить. Для того, чтобы заплатить минимальные заработные платы работникам ботсада и не дать возможности признать ботанический сад банкротом, и забрать или выставить на аукцион привлекательные земли на Печерских холмах", – предостерегла Южанина.

Она добавила, что этот вопрос поднимается для того, чтобы все понимали, к чему может привести такая незначительная для государственного бюджета Украины сумма – отсутствие 13,2 млн гривен на счетах Национального ботанического сада им. Гришко. Она обратилась к правительству и лично премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием решить этот вопрос.

"Вы еще раз получите несколько писем от меня, от моих коллег о том, что мы просим обратить внимание и мы знаем, что у вас есть такая возможность – сейчас перераспределить средства Национальной академии наук, которая является распорядителем бюджетных средств и по ботаническому саду. И сделать все возможное для того, чтобы этой проблемы не было. Для того, чтобы те коллекции, которые есть в нашем ботаническом саду, остались для киевлян и гостей Киева. Для того, чтобы при отсутствии вообще парков в центре города, мы могли посещать ботанический сад им. Гришко, любоваться коллекциями сирени и роз, которые есть в этом саду и которых нет, кстати, в других странах", – говорит Южанина.

Ионова также отметила, что так называемый "опрос" от Зеленского 25 октября требует не менее 56 млн грн, тогда как для спасения Национального ботанического сада нужно только 13,2 млн грн.

"Давайте сравним – для содержания национального достояния, жемчужины Украины – как научных сотрудников, так и коллекции – 13,2 миллиона. А на опрос, чтобы просто мобилизовать избирателей Зеленского – 56 млн и это минимум. Этот цинизм и манипуляции на самом деле очень дорого обходятся для граждан Украины", – резюмировала Ионова.