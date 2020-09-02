У Порошенко призвали Раду срочно создать ВСК по "вагнеровцам"

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для расследования инцидента с задержанными в Беларуси "вангеровцами", которые могли воевать против Украины.

Такое предложение он озвучил с трибуны парламента 2 сентября. По словам Гончаренко, ВСК – важный инструмент парламентского контроля, который действительно нужен Украине. Вместе с тем, нардеп спросил, почему до сих пор вопрос о создании комиссии не выносился на рассмотрение.

Гончаренко уточнил, что речь идет о тех "вагнеровцах", которых в Украине должны были допрашивать относительно их участия в войне на Донбассе.

"Речь идет о тех "вагнеровцах", которых украинские спецслужбы должны были перевести в Украину для того, того чтобы здесь они дали показания, для того, чтобы судить их за то, что они воевали против Украины в составе так называемых ДНР, ЛНР. Фактически просто как российские наемники. Была реально блестящая спецоперация, разработанная украинскими спецслужбами, и в последний момент она была "слита" в высшем руководстве государства", – заявил Гончаренко.

Он отметил, что спецоперация по "вагнеровцам" могла стать такой, какой Украина гордилась бы.

"Наши спецслужбы подготовили блестящую операцию, только они не проверили кабинеты на Банковой и тех, кто в них сидит. И кто-то из тех, кто в них сидит, передал эту информацию российским спецслужбам. После того "вагнеровцы" были задержаны КГБ Беларуси в Минске. После этого были все эти разговоры – может отдадим их Украине. Ну а дальше конечно Лукашенко отдал их РФ, Путину. На этом эта операция завершилась. А могла быть вещь, которая вошла в учебники по всему миру и какой бы мы все гордились", – отметил Гончаренко.

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