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У Порошенко призвали Раду срочно создать ВСК по "вагнеровцам"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
1,6 т.
У Порошенко призвали Раду срочно создать ВСК по 'вагнеровцам'

Гончаренко призвал Раду создать ВСК по "вагнеровцам".

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для расследования инцидента с задержанными в Беларуси "вангеровцами", которые могли воевать против Украины.

Такое предложение он озвучил с трибуны парламента 2 сентября. По словам Гончаренко, ВСК – важный инструмент парламентского контроля, который действительно нужен Украине. Вместе с тем, нардеп спросил, почему до сих пор вопрос о создании комиссии не выносился на рассмотрение.

Гончаренко уточнил, что речь идет о тех "вагнеровцах", которых в Украине должны были допрашивать относительно их участия в войне на Донбассе.

"Речь идет о тех "вагнеровцах", которых украинские спецслужбы должны были перевести в Украину для того, того чтобы здесь они дали показания, для того, чтобы судить их за то, что они воевали против Украины в составе так называемых ДНР, ЛНР. Фактически просто как российские наемники. Была реально блестящая спецоперация, разработанная украинскими спецслужбами, и в последний момент она была "слита" в высшем руководстве государства", – заявил Гончаренко.

Он отметил, что спецоперация по "вагнеровцам" могла стать такой, какой Украина гордилась бы.

"Наши спецслужбы подготовили блестящую операцию, только они не проверили кабинеты на Банковой и тех, кто в них сидит. И кто-то из тех, кто в них сидит, передал эту информацию российским спецслужбам. После того "вагнеровцы" были задержаны КГБ Беларуси в Минске. После этого были все эти разговоры – может отдадим их Украине. Ну а дальше конечно Лукашенко отдал их РФ, Путину. На этом эта операция завершилась. А могла быть вещь, которая вошла в учебники по всему миру и какой бы мы все гордились", – отметил Гончаренко.

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