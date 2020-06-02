Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что силовой штурм спецназовцами Государственного бюро расследований Музея Гончара показал истинное лицо режима президента Владимира Зеленского и призвал нардепов выразить правительству недоверие.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады 2 июня. По словам Герасимова, представители ГБР преступно штурмовали музей, ломали имущество, били журналистов, препятствовали деятельности народных депутатов, нарушив не менее 5 статей Уголовного Кодекса. И все это, по мнению нардепа, по прямым приказам Зеленского.

"Штурм Музея Гончара – сигнал тревоги для всех. Если сегодня закрыть глаза на этот беспредел – завтра они будут незаконно врываться в дома кого-либо из наших граждан. Поэтому "Европейская солидарность" требует увольнения руководства ГБР. А все должностные лица, причастные к преступному захват музея без решения суда, должны быть наказаны", – отметил Герасимов.

Артур Герасимов eurosolidarity.org

Политик отметил, что за последний месяц правительство Зеленского потеряло контроль над криминогенной ситуацией – это доказывают преступления в Житомире, Кагарлыке, Броварах. Он напомнил, что именно Зеленский взял под личную ответственность улучшение криминогенной ситуации в стране.

"Посмотрите на медицинскую сферу, где обеспечение больниц всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты врачей легло главным образом на плечи меценатов и волонтеров – это несмотря на выделенные правительства почти 65 млрд грн. Рекордный дефицит бюджета в 300 млрд грн, тотальное падение промышленности и остановка блоков АЭС в энергетике – все это началось задолго до эпидемии. А печально известная программа действий правительства? А ложь о 500 тысяч новых рабочих мест?", – подчеркнул представитель "ЕС".

По его словам, эти провалы свидетельствуют, что второе правительство Зеленского только углубляет кризис, который начало первое правительство Зеленского.

"Именно поэтому "Европейская солидарность" инициирует выражение недоверия всему правительству. Вопрос не в конкретных министрах. Система управленческого хаоса и непрофессионализма, создана Зеленским, может производить только проблемы. Призываем всех парламентариев присоединиться, иначе их некомпетентность окончательно добьет страну. Коллеги, время исправлять их ошибки!", – сказал Герасимов.

Он также предложил парламенту принять законопроект №3533 о страховании медиков.

"Напомню, Зеленский сначала вообще не хотел их страховать. Затем "Европейская солидарность" заставила власть застраховать жизнь медицинских работников. Сегодня время восстановить справедливость в отношении всех врачей, которых монобольшинство банально обмануло. Наше предложение: в случае заболевания медика коронавирусом – он должен получить около 200 тысяч грн страховки", – подчеркнул политик.

Он призвал нардепов присоединиться к ВСК по расследованию фактов ненадлежащей подготовки медицинской отрасли к эпидемии.

"Где 10 млн обещанных Зеленским тестов? Украли по дороге, или просто солгали? Почему использования государственных средств было неэффективным Все эти вопросы требуют тщательного парламентского контроля", – подытожил Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герасимов заявил, что незаконный захват помещения Музея Гончара, которое осуществили сотрудники ГБР, происходило под личным контролем президента Владимира Зеленского.