У Порошенко пригрозили обнародовать доказательства срыва спецоперации по 'вагнеровцам'

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев продемонстрировал документы, которые, по его словам, доказывают, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" действительно планировалась украинскими спецслужбами и была сорвана.

Во время выступления с трибуны Верховной Рады парламентарий призвал немедленно создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб. В противном случае, документы будут обнародованы, подчеркнул он.

Арьев сообщил, что родственники украинских воинов, погибших на Донбассе в 2014 году в результате террористических актов, зарегистрировали соответствующую петицию к парламенту. Они отметили, что среди российских наемников могут быть причастные к сбитию украинских военных самолетов Ил-76 в Луганске, военных самолетов Су-25 и вертолета Ми-8 под Славянском, а также к сбитию российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 иностранцев.

"Зарегистрирована на сайте Верховой Рады петиция от семей погибших военных с целью разобраться: а что же случилось с убийцами их родных и близких? Одними из тех убийц были боевики так называемой ПВК Вагнера, которых из Беларуси депортировали в Россию. И как писали СМИ, о то, что это была спецоперация украинских спецслужб, которая была сорвана кем-то из Офиса президента Украины", – напомнил Арьев.

"По требованию Офиса президента Украины говорили, что это ложь, различные представительства, различные органы власти. А я говорю, что лгали из Офиса президента Украины, поскольку у нас есть неопровержимые доказательства того, что это была на самом деле спецоперация украинских спецслужб. И зачем было врать, очевидные вещи опровергать, – это еще сильнее усиливает подозрение в том, что что-то хотят скрыть", – отмечает Арьев.

Он сообщил, что сейчас пытаются уничтожить доказательства этой спецоперации.

"Предана память воинов Украины. Преданы те, кто требовал все годы справедливости. Потому что убийцы сегодня остаются безнаказанными. Существенно затруднено теперь привлечение к ответственности убийц, в том числе и на международных площадках. Я хочу напомнить как мы в Страсбурге в Брюсселе делали все для того чтобы убийцы были наказаны. А нынешняя власть делает лишь то, чтобы убийц отпускать, – подчеркнул Арьев.

Народный депутат призвал Председателя Верховной Рады немедленно создать ВСК. "Если нет – эти документы будут немедленно обнародованы", – предупредил Арьев.

Как известно, родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов обратились в Верховную Раду с требованием создать ВСК по расследованию ситуации вокруг выдачи "вагнеровцев", задержанных в Беларуси, российской власти. Среди требующих создания ВСК – мать погибшего в самолете Ил-76 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко, отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Степанович Никонов, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка Виталина Тарасова, Татьяна Котова, жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76.

"Не понимаю, почему было сорвано спецоперацию по передаче так называемых "вагнеровцев" в Украину. Это лица, которые летом 14-го года сбивали наши самолеты и вертолеты. Пепел от этих самолетов и от сгоревших заживо пилотов до сих пор на руках этих людей. Требую от Верховной Рады Украины, от СБУ создать временную следственную комиссию, которая ответит на такие вопросы. Кому было выгодно сорвать эту спецоперацию и отдать в России людей, которые убили наших родных? требую фамилий предателей, справедливости и правды", – отметила Вита Тарасова .

"Мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно. Игнорирование наших требований, как и требований активной, неравнодушной части общества будет надругательством над памятью погибших защитников Украины", – отмечают родственники погибших украинских воинов.

Напомним, журналист Юрий Бутусов ранее заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Журналист на своей странице в Facebook написал, что украинские спецслужбы проявили "потрясающий профессионализм, достойный самой высокой оценки, вычислив стрелков ПЗРК, обнаружив в России тех, кто сбивал наши самолеты, установив контакт и придумав способ, как доставить негодяев на нашу территорию".

Однако "вагнеровцев" выдали России, что стало возможным, благодаря сливу информации.

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