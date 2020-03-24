Партия "Европейская солидарность" разработала законопроект о создании специального Резервного фонда для преодоления последствий коронавируса.

Как рассказала народный депутат Нина Южанина, законопроект был зарегистрирован 23 марта в режиме электронной регистрации. Вскоре должен появиться номер и текст на сайте Верховной Рады.

По ее словам, многие страны формируют стабилизационные и резервные фонды для борьбы с коронавирусом и для преодоления его последствий.

У Порошенко предложили создать Резервный Фонд для преодоления последствий коронавируса

"И пока правительство с ОП планируют создать такой стабилизационный фонд и наполнить его невероятно большими средствами (до 200 млрд грн), над заимствованием которых упорно работают, система здравоохранения Украины, а также спасательные службы не обеспечены в необходимой мере средствами индивидуальной защиты, медикаментами и медицинским оборудованием", – подчеркнула Южанина.

Она отметила, что в госбюджете Украины на 2020 год нет финансовых ресурсов для предотвращения распространения коронавируса и преодоления его последствий.

"Создается впечатление, что проще провести "встречу с олигархами" для привлечения их к первоочередному обеспечению необходимыми средствами защиты и медицинским оборудованием, чем создать Резервный фонд и сформировать его за счет средств в рамках бюджета на 2020 год", – отметила депутат.

Она сообщила, что именно поэтому народными депутатами от фракции "Европейская солидарность" законопроектом предлагается в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ввести отдельную бюджетную программу "Резервный фонд - Мероприятия по предупреждению возникновения, распространения и ликвидации последствий коронавирусной болезни (COVID- 19)" с объемом финансирования 10,447 млрд грн, главным распорядителем которой определить Министерство финансов Украины.

Источниками формирования Резервного фонда будут сокращены расходы:

– развития (капитальные расходы), за которые осуществляется приобретение и обновление основных средств (здания, сооружения, машины, оборудование), приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования; капитальное строительство; приобретение земли и нематериальных активов на сумму 5,7 млрд. грн. для Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Государственного управления делами, Офиса Генерального прокурора, МВД, НАБУ, НАЗК, ГБР, СБУ, Минфина, Минюста, Минэкономразвития, Минэнергетики, Счетной палаты, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Службы финансового мониторинга, Госслужбы;

– на создание Бюро финансовых расследований, проект закона по которому отклонен парламентом, в сумме 1,3 млрд грн и на проведение всеукраинской переписи населения, которая не будет уже проведена в этом году, в сумме 1,34 млрд грн;

– на увеличение в 2020 году оплаты труда работников Офиса Генерального прокурора, НАБУ, Назка, ГБР и СБУ на сумму 2,1 млрд грн (предлагается сохранение ее во II, III и IV квартале 2020 года на уровне 2019).

За счет Фонда регионального развития (7,5 млрд грн) и на поддержку развития объединенных территориальных общин (2,1 млрд грн) предполагается предоставить возможность органам местного самоуправления дополнительно направить средства в определенной самими органами местного самоуправления сумме в пределах указанных субвенций на предупреждение распространение и преодоления последствий коронавирусной болезни. Общая сумма субвенций составляет 9,6 млрд грн.

Одновременно предлагается ввести новую субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по предотвращению, распространению и преодолению последствий коронавирусной болезни в сумме 2 млрд грн., использовав для ее финансирования средства субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных регионов.

Для поддержки учебных заведений во время карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса, и в период преодоления его последствий предлагается создать новую бюджетную программу Министерства образования и науки Украины, перераспределив в ее средства в сумме 750 млн грн из других программ министерства (фондов президента).

Общая сумма новых субвенций / программ составляет 2,750 млрд грн.

"Следовательно, мы не посягаем на действия правительства по комплексной программе поддержки экономики страны, но очевидно, что должно быть существенно обновлен бюджет на 2020 год. И не заменяем Счетную палату, которая имеет значительно больше возможностей по глубокому анализу и сокращению расходов. Мы взяли только то, что на поверхности.

Кстати, вчера советник ОП на одном из ночных эфиров сказала, что уменьшение расходов по всем распорядителям бюджетных средств будет в размере 50 млрд грн. Хотелось бы увидеть этот шаг власти.

Вот только действовать не умеют своевременно, к сожалению", – добавила Южанина.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция "Европейская солидарность" призвала власть к конструктивному сотрудничеству и потребовала принять законопроект Нины Южаниной, который поможет перераспределить более 13,5 млрд грн из лоббистских статей расходов власти и неприоритетных закупок на противодействие коронавирусу.

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