У Порошенко предложили облсоветам решить проблемы районов, пострадавшим от наводнения

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина предложила областным советам взять шефство над пострадавшими от наводнения районам, в частности, над процессом использования средств, выделенных на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Об этом она сказала на брифинге в Верховной Раде 30 июня. Она отметил, что деньги, которые удаляются бюджетом, часто "куда-то исчезают".

"Очень бы хотелось бы, учитывая, что у нас власть часто не может, чтобы именно местные органы власти, в частности областные советы приняли на себя ответственность и шефство над процессом восстановления, который будет происходить. В частности, контроль над процессом поступления и расходования денежных средств, поскольку часто деньги выделяются, а потом они куда-то исчезают", – отметила депутат.

"Сегодня пленарное заседание сессии должно начаться с того, что здесь должен был присутствовать Кабмин, премьер-министр Украины с конкретными предложениями изменений в бюджет и о том, чтобы на эти области было выделено не средства на несколько километров дорог, а на самом деле мы бы подумали, как комплексно можно не только решить проблемы, с которыми столкнулись люди сегодня, но и разработать план обеспечения безопасности в будущем от таких трагических последствий наводнения", – добавила Федина.

Федина поблагодарила органам местного самоуправления, областным советам, волонтерам, людям доброй воли, которые присоединились во всех пяти областях к помощи людям, пострадавшим от стихийного бедствия. Кроме того, София Федина призвала включить Тернопольскую область в программу государственной помощи.

"К сожалению, я вынуждена сегодня говорить о беспринципности, низость, возможно непрофессионализм и пренебрежение к одному из регионов Украины, пострадавшему от недавнего стихийного бедствия – наводнения. Речь идет о Тернопольщине. В то время, когда Кабмин говорит о пяти областях, которые понесли потери в результате стихийного бедствия, средства выделяются только для помощи четырем областям. На Тернопольскую область выделено ноль гривен ", – сказала Федина.

Она напомнила, что на Тернопольщине пострадал 21 населенный пункт в 4 районах области: Монастырском, Бучацком, Залищицком и Борщинском. В частности, затоплены 122 здания, 53 жилых, 68 хозяйственных, областной детский коммунальный санаторий в г. Залещики. Затоплены 752 га сельскохозяйственных угодий в 20 населенных пунктах, в том числе 265 частных приусадебных хозяйств.

"Я так понимаю, что для правительства все эти города, села, все эти люди, хозяйства являются просто мусором, потому что помощи от государства им нет", – добавила депутат.

Федина также отметила, что есть районы, в частности в Ивано-Франковской области, до сих пор не посетили представители власти.

"Здесь большое спасибо блатортворителям. Именно в эти места, где больше всего пострадали люди от наводнения, где вообще труднодоступные места, именно туда приехал Петр Порошенко с командой, хотя как народный депутат от должен наблюдать, как решает этот вопрос власти. Здесь должны объединяться мы все", – подчеркнула депутат.

"На самом деле я вижу, что вместо того, чтобы системно решать, в частности, проблемы, связанные со стихийным бедствием, мы имеем преследование политических оппонентов, мы сегодня почему-то рассматриваем вопрос об увеличении зарплат прокурорам и судьям. Нарушают в парламенте вопрос об игорном бизнесе, но те вопросы, которые закладывают все проблемы в нашем государстве, то спускаются на тормозах. Уже во время пандемии продавались маски в РФ и по цене, гораздо ниже, чем другим. Вот какие приоритеты современной власти", – сказала Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что власти должны немедленно обратиться в Европейский Союз и НАТО, чтобы были задействованы специальные программы гражданской защиты в тех районах Украины, страдающих от последствий разрушительного наводнения.