У Порошенко потребовали собрать Раду для урегулирования вопроса ФЛП и е-декларирования

В партии "Европейская солидарность" требуют срочно провести внеочередное заседание Верховной Рады и урегулировать вопрос ФЛП и антикоррупционного законодательства.

Об этом на своей странице в Facebook написала сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она выразила надежду, что может рассчитывать на поддержку коллег из других фракций.

"Европейская солидарность" требует проведения внеочередной сессии с исчерпывающим перечнем вопросов: решение проблем ФЛП и законов, касающихся электронного декларирования, конституционного кризиса. Надеемся, нам выдадут подписные листы и коллеги из других фракций поддержат эту повестку дня. Справедливо, если в этот день поставим и вопрос увольнения Гетьманцева с должности руководителя комитета. Соответствующие постановления зарегистрированы, мы их подписали. Мы даже готовы собраться на эту сессию в выходной день. Несмотря на карантин", – написала Геращенко.

Нардеп отметила, что у президента Владимира Зеленского и у его монобольшинства не хватает политической воли для возвращения антикоррупционных норм.

"Три недели назад в эфире телеканала он грозил КС и ВР роспуском, разгоном, карами небесными, и потом где-то скукожился и исчез. В Верховной Раде создали рабочие группы по наработке новых законов по е-декларированию, хоть 15 законопроектов уже зарегистрировано – бери и принимай , который более адекватный. Так же и с ФЛП – проблему заговорили, людей бросили, но создали очередную рабочую группу", – заметила сопредседатель фракции.

"Зеленый неистовый принтер сломался и ничего здравого не производит. Вопрос только в политической воле, и не нужно ждать декабря, МВФ, конца света, чтобы помочь малому бизнесу или вернуть ответственность за недостоверное декларирование", – резюмировала Геращенко.