У Порошенко потребовали от власти выделения средств для преодоления последствий непогоды в Украине

Фракция "Европейская солидарность" обратилась к правительству с требованием немедленно провести внеочередное заседание и выделить из резервного фонда бюджета средства для преодоления последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы. Политики отметили, что власть демонстрирует преступную небрежность, игнорируя стихийное бедствие, задело десятки тысяч наших сограждан. До сих пор не выделены средства для борьбы с масштабными наводнениями, которые угрожают всему региону.

В "ЕС" напомнили, что в начале весны Верховная Рада выделила более 64 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусной болезнью, однако за три месяца власть использовала лишь 1% от этой суммы. Зато, в разгар эпидемии они выделяют десятки миллиардов из фонда противодействия коронавирусу якобы "на ремонт дорог".

"Фракция партии "Европейская солидарность" требует срочно выделить из резервного фонда бюджета средства для противодействия стихийному бедствию в западных областях, ликвидации последствий наводнения и оказания помощи гражданам, пострадавшим от стихии. Кроме того, средства, которые власть безосновательно изъяла из фонда борьбы COVID- 19 и передала на "ремонт дорог", должны быть немедленно направлены в местные бюджеты для быстрой и эффективной борьбы с наводнениями", – сказано в сообщении.

Отметим, в результате интенсивных дождей и порывов ветра 22 и 23 июня затопило восемь областей Украины, преимущественно на западе. Там поднялся уровень воды в реках, затопило дома, размыло дороги, повалены деревья и частично разрушилась дамба. Спасатели откачали уже около пяти тыс. кубометров воды.

Напомним, из-за наводнения в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлено второй (оранжевый) уровень опасности, введены чрезвычайные меры безопасности. Уровень воды в реках поднялся до 2 метров, размыты дороги, подтоплены мосты и частично разрушено дамбу. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей, а также доставляют воду и еду.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье мощные ливни вызвали локальные потопы. Дожди с градом привели к подтоплению более 40 домохозяйств и разрушения 4 мостовых переходов.