У Порошенко потребовали освобождения ветерана АТО, которого избил облитый зеленкой нардеп от ОПЗЖ.

Партия "Европейская солидарность" потребовала немедленного освобождения ветерана украинско-российской войны и общественного активиста Александра Погребиского, которого задержали 21 июля из-за скандала с депутатом "ОПЗЖ" Олегом Волошиным.

Заявление "ЕС" было опубликовано на сайте политсилы. Нардепы напомнили, что Волошин своими пренебрежительными заявлениями о суверенитете Украины спровоцировал негативную реакцию ветеранов, которые рисковали собственными жизнями ради независимости и свободы страны.

"Особенно возмущает, что народный депутат, дерзко нарушая закон и при полном попустительстве со стороны правоохранителей, ударил ветерана, нанеся ему телесные повреждения. Человек перед произволом депутата был абсолютно беззащитным и не имел возможности даже увернуться", – сказано в заявлении.

Также народные депутаты заявили, что этот поступок Волошина требует правовой оценки. А оснований задерживать Погребиского у полиции не было

"Обливание зеленкой – конечно, не наш метод политической борьбы. Естественно, что и Александр Погребиский никого зеленкой не обливал. Он только присутствовал на акции протеста против действий представителей "пятой колонны". Полиция не имела оснований его задерживать. Это еще один пример выборочного правосудия, когда правоохранительные органы демонстрируют мышцы и преследуют патриотов и ветеранов, в то время как "пятая колонна" в Украине действует нагло и безнаказанно при полном попустительстве со стороны власти, которая сквозь пальцы лицезреет за антигосударственной деятельностью пророссийских сил" , – говорится в сообщении.

В "Европейской солидарности" отметили, что задержание Погребиского – это продолжение политики властей по очернению ветеранского движения.

"Мы требуем немедленного освобождения Александра Погребиского. Правоохранительные органы должны взамен наконец обратить внимание на разнузданное и обнаглевшее поведение реваншистов, что и провоцирует реакцию тех, кто не жалел и не пожалеет жизни и здоровья ради Украины", – подытожили в "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля народный депутат от фракции ОПЗЖ Олег Волошин, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил об отсутствии в Украине суверенитета. 21 июля его облили зеленкой у входа в Верховную Раду. За нападение на Волошина задержали ветерана АТО Александра Погребиского. Волошин набросился на задержанного Погребиского и ударил его в лицо.