Фракция "Европейская Солидарность" поддерживает создание временной следственной комиссии парламента, которая изучит заявления бывшего министра финансов Уманского по фактам многомиллиардной коррупции в правительстве Зеленского. В политсиле отмечают: замолчать многочисленные скандалы власти не удастся.

Такое заявление с трибуны парламента сделал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

Артур Герасимов eurosolidarity.org

"Зеленский очень много говорит о нулевой толерантности к коррупции. Но страна не может понять – это нулевая по Фаренгейту или по Цельсию? Мы все помним его фразу "если нарушу закон, сразу уйду". Возникает вопрос, где же была эта нулевая толерантность, когда был то ли официальный, то ли неофициальный, то ли полуофициальный визит в Оман, где сначала жена платила, после того Оман предоставлял и вообще запутали всю страну. Может расскажете, что произошло в Омане? Где была эта так называемая нулевая толерантность, когда люди Зеленского в Раде "крышевали" в Кривом Рогу криминал и милицию? Где была эта толерантность, когда перед эпидемией коронавируса распродали все маски, а после того бросили страну на произвол судьбы перед эпидемией?" – перечислил Герасимов.

Нардеп отметил, что фракция "Европейская Солидарность" поддерживает создание ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц, которые привели к значительным потерям государственного бюджета.

"Все помнят скандал о продаже должностей, и сегодня есть все попытки этот скандал закрыть тихонько, забыть о нулевой толерантности к коррупции и похоронить это дело. И вот сегодня мы создаем ВСК, которая будет заниматься вопиющими вещами – заявлением министра финансов правительства Зеленского о том, что с каждого месяца воруется, и он имел в виду только 2020 год, 10 млрд грн на таможне... То есть уже в то время, когда не хватает на врачей, не хватает на подъем экономики, 30 млрд грн, по информации Уманского, было украдено", – подчеркнул Герасим .

"Именно поэтому "Европейская Солидарность" будет поддерживать это постановление. Спасибо коллегам, которые поддерживают эту инициативу. А в том, что касается Зеленского, – думаю, что такой же подход будет и по продаже должностей, и по распродаже масок", – добавил политик .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Артур Герасимов резко раскритиковал Зеленского в годовщину второго тура президентских выборов. По мнению политика, действующий президент пришел ко власти на лжи и ведет Украину в пропасть.