У Порошенко ответили на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на ряд требований команды кандидата в президенты Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.

Она напомнила соратникам Зеленского, что менять законодательство может парламент, а не глава государства. Разъяснения по этому поводу Геращенко опубликовала на своей странице в Facebook.

Особое внимание она уделила первому требованию команды Зеленского относительно обеспечения отмены декларирования доходов и расходов для общественных активистов.

По словам Геращенко, президент давно внес в Верховную Раду соответствующий законопроект, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского.

Зеленский и Порошенко lb.ua

"Напомню Зе-команде — изменения в законы принимает Верховная Рада, а не президент. Президент Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Юлия Тимошенко. Рада эти голосования успешно провалила", — подчеркнула первый вице-спикер парламента.

"Члены партии УКРОП, которые поддерживают Зеленского, в том числе и кандидат в президенты Шевченко, который уже заявил, что молится за его победу, не голосовали ни за один!" — возмутилась Геращенко.

По ее словам, такая же ситуация сложилась и с голосованием в первом чтении законопроекта о выборах в парламент.

"Начните с себя и призовите своих депутатов — фанов и критиков П голосовать за, а не зе", — добавила Геращенко.

Подытоживая, она подчеркнула, что с интересом будет наблюдать за дебатами кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

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