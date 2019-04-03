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У Порошенко ответили на требования команды Зеленского

3.1тЧитать материал на украинском

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на ряд требований команды кандидата в президенты Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.

Она напомнила соратникам Зеленского, что менять законодательство может парламент, а не глава государства. Разъяснения по этому поводу Геращенко опубликовала на своей странице в Facebook.

Особое внимание она уделила первому требованию команды Зеленского относительно обеспечения отмены декларирования доходов и расходов для общественных активистов.

По словам Геращенко, президент давно внес в Верховную Раду соответствующий законопроект, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского.

Зеленский и Порошенко

Зеленский и Порошенко

lb.ua

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"Напомню Зе-команде — изменения в законы принимает Верховная Рада, а не президент. Президент Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Юлия Тимошенко. Рада эти голосования успешно провалила", — подчеркнула первый вице-спикер парламента.

"Члены партии УКРОП, которые поддерживают Зеленского, в том числе и кандидат в президенты Шевченко, который уже заявил, что молится за его победу, не голосовали ни за один!" — возмутилась Геращенко.

По ее словам, такая же ситуация сложилась и с голосованием в первом чтении законопроекта о выборах в парламент.

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"Начните с себя и призовите своих депутатов — фанов и критиков П голосовать за, а не зе", — добавила Геращенко.

Подытоживая, она подчеркнула, что с интересом будет наблюдать за дебатами кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ирина ГеращенкоПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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США против зеленского. Подумайте об этом. Или вы хотите утратить независимость? Только США наш хозяин, потому что мы независимы! Утопим в крови вату! Потому, что мы европейские и демократические. Нужно уничтожить большую часть населения, чтобы остальные могли нормально жить. Главное - это война. Нам не нужен мир! Нам нужно сдохнуть! Поэтому мы любим парашенко! Он разворовывает укроборонпром, что делает его ещё богаче! Слава Украине! Мы самые умные в мире! Надя, ты наша надия! Весь мир с нами!
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Колобов Макс
Колобов Макс
У Зелупы, что ни комментарий, то «пук» какой-то.
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