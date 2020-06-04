У Порошенко отреагировали на "принудительный допрос" в ГБР: не информировали и не приглашали

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что пятого президента Украины не информировали о якобы "принудительном приводе" в Госбюро расследований в качестве свидетеля по "делу картин".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Головань отметил, что решение суда о приводе Порошенко на допрос считает "очередным нарушением закона".

"Согласно статье 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании информировали и к участию в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР требованиями законов не занимаются", – написал Головань.

Порошенко не информировали о "принудительном приводе" в ГБР

По его убеждению, действия суда являются очередным подтверждением сугубо политического характера всех дел, с помощью которых пытаются помешать деятельности пятого президента Украины.

Напомним, ГБР 4 июня в Faceboook сообщило, что Печерский суд якобы принял решение о принудительном приводе Порошенко для допроса в качестве свидетеля

"4 июня 2020 Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – сказано в сообщении.

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