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16 марта • обновлено в 16:24
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У Порошенко объяснили падение экономики в Украине

2.8т
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Экономические проблемы в Украине начали накапливаться еще до начала пандемии коронавируса, – как только закончился "запас прочности", созданный еще при президентстве Петра Порошенко.

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов на заседании Согласительного совета. По его словам, обещания в 4000 долларов зарплаты, 40% роста уже вызывают только улыбку. Зато нет даже денег на индексацию пенсий.

"Это прямая ответственность именно господина Зеленского, потому что вы знаете, нет здесь другого правительства, есть монобольшинство Зеленского и есть правительство Зеленского", – сказал Герасимов.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

Он отметил, что уже сегодня может состояться заседание суда по освобождению председателя правления государственного ПриватБанка, что может быть прямой дорогой к дефолту. Герасимов подчеркнул, что власть должна немедленно принять меры по поддержке украинской экономики и бизнеса, которые уже предложила народный депутат из "Европейской солидарности" Нина Южанина.

"Вы обещали конец эпохи бедности, а начинаете эпоху нищеты. Относительно экономики, надо немедленно подготовить решение СНБО по защите экономики. Мы готовы здесь подставить плечо, я думаю, что многие уже слышали о Плане десяти шагов от "Европейской солидарности" Нины Южанина, где ключевым пунктом является и снижение налогов, и отмена драконовских антиФОПивских антибизнесових законов и введение налога на выведенный капитал. Кроме того, прекратите скрывать статистику, как экономическую, так и статистику заболеваний", – отметил Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что украинскому обществу приходится узнавать о результатах переговоров участников Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе из российских пропагандистских средств массовой информации.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Артур Герасимов
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Я за второй срок пороха.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
"Запас прочности, созданный при парашенко"...Гениально))))))
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