У Порошенко обратились в НАБУ из-за хищений коронавирусного фонда

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились в Национальной антикоррупционное бюро Украины относительно нецелевого использования чиновниками и должностными лицами средств коронавирусного фонда.

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook, сообщили народные депутаты София Федина и Владимир Арьев. Политики объявили, что направили сообщение о совершении уголовного преступления.

По словам Федины, в то время как катастрофически растет количество больных ежедневно, критически не хватает средств лечения, медикаментов, аппаратуры и койко-мест, средства из коронавирусного фонда тратятся не на медицинские нужды.

"Также есть заявление наших зарубежных партнеров относительно средств, которые нам предоставил на борьбу с коронавирусом Европейский Союз, которые тоже были в ковидном фонде, и у которых возникают вопросы – куда эти средства пошли", – подчеркнула депутат.

По мнению представителей "ЕС", распорядителем бюджетных средств – должностными лицами Кабинета министров Украины было осуществлено нецелевое использование бюджетных средств и осуществлены расходы из бюджета без установленных бюджетных назначений и вопреки закону "О государственном бюджете 2020 года".

"Это свидетельствует о том, что в действиях отдельных должностных лиц Кабинета министров Украины есть признаки состава уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Украины", – отметила София Федина.

"Мы просим НАБУ внести сведения о совершении должностными лицами Кабинета министров уголовных преступлений предусмотренных частью 2 статьи 210 УК в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование", – сообщила депутат.

Со своей стороны, Владимир Арьев напомнил, что несколько дней назад бывший министр финансов, экс-советник главы Офиса президента Игорь Уманский заявил о масштабных хищениях средств и нецелевом использовании в размере от 36 до 40% средств от тех, которые выделялись на строительство и реконструкцию дорог .

"Есть абсолютно конкретные примеры. Например, было выделено 12 млрд гривен на строительство 30 километров дороги Днепр – Решетиловка. Это цена, которая в 4 раза превышает европейские цены на строительство дорог. При предыдущей власти такие суммы на строительство новой дороги использовались на участке длиной более 80 километров", – отметил депутат.

По его словам, победитель тендера имеет отношение к картелю, о котором говорил экс-министр финансов Уманский.

"В целом существует схема, по которой Кабинет министров Украины выделяет средства, чтобы осваивать их на строительство дорог только Национальной ассоциации дорог Украины и тем, кто в нее входит. Другие, кто туда не входят, не имеют никакой возможности вообще участвовать в тендерах. То есть происходит "распил" между своими", – сказал Арьев.

Он подчеркнул: "На дороги потрачено 20 миллиардов, а на закупку аппаратов ИВЛ потрачено лишь 40 миллионов гривен. Не закупались в достаточном количестве кислородные концентраторы, не выделились средства вообще, чтобы подготовить приемные отделения".

"Европейская солидарность" сейчас требует он НАБУ открыть уголовное производство и расследовать, каким образом выделялись средства, каким образом распределялись и каким образом расходовались. И я думаю, что коррупции там будет более чем достаточно", – резюмировал Арьев.