У Порошенко обратились к Зеленскому из-за требования России о выборах на Донбассе.

Народный депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием подтвердить или опровергнуть подлинность документов, которые Россия предлагает принять по итогам заседания трехстороннего контактной группы, на встрече внешнеполитических советников Нормандской четверки.

Свое требование политик обнародовала в Facebook. Кроме того, она потребовала от Зеленского подтвердить или опровергнуть согласие главы украинской делегации Леонида Кравчука обратиться к парламенту, чтобы он поддержал предложенные россиянами условия.

Отметим, ранее СМИ обнародовали проект заключительного документа, который требуют принять по итогам этой встречи россияне. Главное их требование – отменить постановление, которое не позволяет проводить местные выборы на оккупированных территориях.

"Согласно обнародованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, которое не позволяет сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях. Кроме того, навязанные Россией условия, на которые якобы соглашается председатель украинской делегации Кравчук, предусматривают предоставление ОРДЛО так называемого "особого статуса" на постоянной основе, дальнейший отвод украинской армии в тыл и внедрение так называемого "прямого диалога" между украинской властью и управляемыми из Москвы террористами", – написала депутат.

Она подчеркнула: выполнение хотя бы одного пункта из указанных требований станет началом уничтожения суверенитета Украины. Особенно циничным, по ее убеждению, выглядит процесс сдачи украинского суверенитета в дни, когда Украина отмечает 29 годовщину украинской независимости.

"Требую у власти обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции / директивы, которыми руководствуется глава делегации Кравчук, который, очевидно, в соответствии со своими полномочиями, отражает официальную позицию действующего президента Зеленского", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе были согласованы 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил и средств.

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