У Порошенко обратились к Раде из-за "рабочей бабы" Корниенко и "засранцев" Зеленского

Парламентская фракция "Европейская солидарность" направила обращение к руководству Верховной Рады и регламентному комитету с требованием немедленно предоставить публичную оценку сексистским высказывания руководства фракции "Слуга народа".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии. По мнению нардепов, высказывания заместителя главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко об Ирине Аллахвердиев "баба рабочая, как корабельная сосна", и "вообще красавица", унижают украинских женщин и имеют признаки дискриминации по полу.

"Призываем председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии "Слуга народа", публично осудить заявления, недопустимые в цивилизованных парламентах. Также ожидаем публичной реакции МФО "Равные возможности", которое последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом", – сказано в сообщении .

Также "Европейская солидарность" направила официальные обращения в Офис президента с требованием предоставить полную информацию о графике Владимира Зеленского.

"Вызывает серьезное беспокойство фактическое самоустранение президента от внешней политики и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствие какой-либо реакции на наводнение в западной Украине, гибель людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличение обстрелов и ухудшение ситуации на Донбассе. Требуем предоставить полную информацию, есть ли за последние недели в графике президента встречи с военным руководством страны, международные телефонные переговоры и контакты, и сколько времени в его графике занимают социальные сети, присутствие в чатах и социальных группах. Также просим разъяснения, каким образом угрозы в чатах различным социальным или профессиональным группам коррелируют со статусом президента и его конституционными обязанностями", – отметили в политсиле.

Также "ЕС" обратилась с запросом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснения, могут ли телеканалы транслировать высказывания президента со словом "засранцы", не является ли это нарушением этики, и не приведет ли это к подрыву общественной морали, не может ли это трактоваться как разжигание ненависти и вражды.

"В контексте недавних решений Нацсовета по внеплановой проверке одного из телеканалов за слово "ср...ка", просим предоставить информацию, проведен ли мониторинг украинских телеканалов по использованию высказываний президента со словом "засранцы" и будут предназначены внеплановые проверки всех медиа, которые это протранслировали" – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" – Давида Арахамиа и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качестве одной из коллег по фракции Ирины Аллахвердиевой.