У Порошенко назвали подачу воды в Крым предательством украинских интересов

Заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возобновлении подачи воды в оккупированный Россией Крым – это предательство интересов украинского и крымскотатарского народов, попытки реализовать сценарий Кремля в Украине.

Об этом заявил депутат фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий в комментарии журналистам. Он подчеркнул, что власть "взяла прямой курс на предательство интересов миллионов украинцев, живущих на оккупированных территориях".

"Власть взяла курс на предательство интересов нашего братского крымскотатарского народа, который борется против агрессора, подвергается постоянным преследованиям со стороны агрессора, вместе с нами, украинцами протестует против любой поддержки агрессора, в том числе и поддержки способом подачи воды" – подчеркнул Княжицкий.

"Мы сделаем все, чтобы не допустить измены украинских интересов", – заявил представитель "Европейской солидарности".

В то же время он отметил, что в парламенте фактически образовалась новая "широкая коалиция" из представителей партии Зеленского и ОПЗЖ.

"Мы видим, что после избрания последнего правительства и снятия Генерального прокурора в парламенте образовалось устойчивое большинство. Некоторые представители фракции Зеленского за это не голосовали, но Зеленский получил поддержку от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Он получил поддержку от так называемых парламентских групп, голосующих, исходя из собственных коррупционных и коммерческих интересов", – пояснил он.

"Это новое большинство сделает все не просто для того, чтобы уничтожить достижения Майдана, не просто для того, чтобы предать тех, кто погиб на фронте российско-украинской войны, не просто для того, чтобы предать наших братских крымских татар, которые переживают за то, что происходит в стране. Они делают все для того, чтобы вернуть нас в обновленный, как говорит Путин, Советский Союз, где не будет никакого украинского народа, потому что такого нет, где будут вспоминать о крымских татарах, только когда будут показывать их в тюрьмах", – подчеркнул Княжицкий.

"Мы сделаем все, чтобы не допустить такого пути развития, который планируют в Кремле для нашей страны", – заявил член фракции.

Княжицкий также отметил, что объяснение премьера Шмыгаля, о том, что его слова о подаче воды в оккупированный Крым, в эфире ток-шоу случайно не расслышали полностью, не воспринимаются серьезно.

"Случайностей не бывает. Бомба в одну и ту же воронку дважды как правило, не падает. Ничего не бывает такого, что не было бы закономерным", – добавил он.

"Очевидно, что у Зеленского, – и мы это прекрасно видим, и заявления Шмыгаля, и заявления Арахамии не единственные заявления, уже было похожее заявление Кулебы – стоят на той позиции, что мы должны достичь, как они говорят, мира любой ценой. Но это не достижение мира любой ценой – это продолжение войны любой ценой", – подчеркнул представитель "Европейской солидарности".

"Попытки изменить украинский народ и пойти на сепаратные договоренности с агрессором, а эти упреки в общество по воде в Крыму – это и есть признаки сепаратных договоренностей с агрессором, приведут к новому обострению и на фронте, и внутри украинского общества. Потому что агрессор Россия не хочет никаких договоренностей. Они действительно хотят, чтобы нас не было", – подчеркнул Княжицкий.

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