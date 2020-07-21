У Порошенко назвали пересмотр закона о языке "красной" линией и решительно обратились к Раде

Народные депутаты фракции "Европейская солидарность" потребовали от президента Владимира Зеленского и парламентариев воздержаться от созыва внеочередной сессии парламента для ревизии языкового законодательства.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте пресс-службы политсилы. Нардепы обратились к президенту с призывом занять государственную позицию и не инициировать вынесение этого вопроса на внеочередную сессию.

"Пятая колонна" не оставляет попыток начать фронтальную атаку на основополагающий государственно закон об украинском языке. На прошлой неделе тысячи людей на улицы и эффективные действия фракции "Европейская солидарность" в сессионном зале побудили власть отказаться от рассмотрения изменений в закон о языке. Но планов своих "пятая колонна" не отреклась и намерений протянуть этот вопрос на внеочередную сесси ", – сказано в заявлении.

Народные депутаты отметили, что это возможно сделать только по инициативе президента или 150 парламентариев.

"Президент Зеленский неоднократно делал заявления о необходимости пересмотра закона о языке. Это заблуждение, ложная и опасная позиция. Ее еще не поздно исправить. Очевидно конфликт интересов, поскольку сама модель бизнеса Зеленского предусматривает производство русскоязычного шоу и кинопродукта с распространением на рынке Российской Федерации . Но главное не это. Генеральный штаб наступления на язык расположен в Кремле. Там никак не могут смириться с существованием украинского народа, украинского государства и украинского языка. Президент и Верховный Главнокомандующий не может идти в их фарватере", – сказано в заявлении.

"Европейская солидарность" обратилась ко всем народным депутатам, прежде всего из фракции "Слуга народа" с настойчивым призывом не подписываться под обращением о внеочередной сессии, где в повестке дня был бы просмотр языкового законодательства.

"В этом вопросе мы обязаны оставить в полной изоляции промосковскую ОПЗЖ. "Европейская солидарность" предупреждает о массовых акциях протеста в случае, если власть таки пойдет на поводу у реваншистских пророссийских сил и допустит внеочередную сессию по языковому вопросу. Просмотр закона об украинском языке – это красная линия. Нарушение ее приведет к существенному обострению общественно-политической ситуации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на монобольшинство и лично на Владимира Зеленского", – отметили народные депутаты.

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