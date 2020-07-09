У Порошенко назвали новую порцию "пленок Деркача" грубо смонтированным фальсификатом

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал обнародованную нардепом Андреем Деркачем аудиозапись, на которой пятый президент якобы разговаривает с президентом РФ Владимиром Путиным, очередным "грубо смонтированным фальсификатом". По мнению Порошенко,"пленки Деркача" являются логическим продолжением российской гибридной войны против Украины и преследуют цель переложить ответственность за агрессию с РФ на наше государство.

Соответствующее заявление Порошенко цитирует пресс-служба "ЕС".

"В течение шести лет фейки является одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата". "Разговор" с Путиным, обнародованній выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", - заявил Порошенко.

Он заверил: за годы президентства ему нечего стыдиться, потому что не торговал интересами Украины даже в самых сложных переговорах.

"О том, как на самом деле проходили переговоры Петра Порошенко с Путиным, рассказывал один из очевидцев, Франсуа Олланд: "Держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции". По воспоминаниям Президента Франции, "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга", Порошенко "оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны", - говорится в заявлении политсилы.

Вместе с тем, Порошенко убежден: главная цель авторов "слива" лежит даже не в его персональной дискредитации, а значительно глубже. Это - часть кампании против Украины.

"Фейковый разговор с Путиным, впрочем, не главный на сегодняшней пресс-конференции Деркача и Кулика. Они - участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятию с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину. Именно это кроется за призывом Кулика к гражданам подавать иск не против Путина, а против Порошенко", - подчеркнул пятый президент.

Он также отметил, что кампания уже приобретает массированный характер.

"Слова Кулика красноречиво коррелируют со вчерашним заявлением генеральной прокурорши Венедиктовой о том, будто бы граждане массово обращаются с исками к Порошенко. Юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества", - заявил Порошенко.

По его мнению, следующим шагом после уже совершенных должно стать распространение внутри страны и за ее пределами российского пропагандистского тезиса о "гражданской войне" на Донбассе.

"И пресс-конференция Деркача-Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации московской агентуры по навязыванию российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за нее украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко. Это - месть Кремля за то, что Порошенко как президент и Верховный Главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели РФ", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля известный пророссийскими взглядами народный депутат Андрей Деркач вышел на пресс-конференцию с очередной "порцией" пленок, на которых, в частности, зафиксированы, как он заверил, переговоры президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых собеседники в дружеской манере обсуждают "минские договоренности".

Перед тем Деркач уже выходил на пресс-конференции с двумя "порциями" аудиозаписей якобы переговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джоном Байденом. Пленки были обнародованы 20 мая и 22 июня 2020 года.