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21 апреля • обновлено в 15:38
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У Порошенко напомнили о "достижениях" Зеленского за год президентства

4.3т
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Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что через год после победы Владимира Зеленского на выборах Украина оказалась в наиболее слабом состоянии за всю историю независимости.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Депутат вспомнила, как в 2019 году году пошла на выборы, надеясь, что победит развитие всего украинского.

"Год назад мы с Софией Таран одели вышиванки и пошли на выборы. Так мы показывали, что голосовали за продолжение развития всего украинского, что возродилось и появилось от 2014 года. И к чему мы имели счастье быть причастными. Прошел всего год. Дискурс "о развитии" сменился дискурс "как выжить", – написала Сюмар.

"Украинское изменилось на "какая разница": у Порошенко напомнили о "достижениях" Зеленского за год президентства

Она отметила, что год спустя украинское перестало быть приоритетом. Украинское кино едва удалось спасти от планов правительства убить его финансирование "в ноль". В Раде постоянно возникают инициативы, как изменить или отсрочить закон о языке, квоты и даже как изменить запрет российского кино.

"Украинское изменилось на #какаяразница. За этот год Украина точно существенно потеряла свои внешнеполитические позиции. Подход "ничего об Украине без Украины" изменился на минские договоренности Ермака о переговорах с сепаратистами при посредничестве "России-миротворца". Отвод войск привел к потере стратегических позиций и к усилению обстрелов и увеличение количества смертей", – напомнила Сюмар.

"Обещание экономического роста в 40% пока изменилась прогнозом о минус 7% ВВП только в этом году. Красивый политтехнологический тезис о "нулевой толерантности к коррупции" разбился о реальность продажи должностей, отмывание миллиардов НДС из бюджета в интересах "лица номер 1" и Офиса президента", – заметила политик.

По ее словам, обещание публичных и жестких разговоров с олигархами изменилась тайными встречами, просьбами, заигрыванием с Коломойский под угрозой дефолта, сменой правительства с людьми Пинчука на правительство с людьми Ахметова, назначениями олигархов заменителями губернаторов", – отметила Сюмар.

"В таком слабом состоянии государство и управленческая вертикаль еще не была никогда. "Лифт" в турборежиме вынес наверху, кто зеленого понятия не имеет, что такое необходимые компетенции. Отсюда – яркие флеш-мобы об "Имею право на ошибку . Они не просто имеют это право. Они регулярно им пользуются и делают ошибки", – подчеркнула народный депутат.

"Но чем дальше, тем меньше прав на ошибку остается у страны. Украина вынуждена выживать уже в новых геополитических условиях пандемии, мировой экономической рецессии, глобальных экологических угроз. Выживать же, без помощи извне. В таких условиях цена ошибки вырастает в разы. Каждая ошибка – это миллионы безработных, это миллиарды недополученных средств, это, в конце концов, много человеческих жизней. И это, в конце концов, цена государственности и ее будущего. ПреЗЕдент начался с ошибки. Через год мы поняли: больше права на ошибки у нас нет", – убеждена Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что за год, прошедший после президентских выборов, стало очевидно, что у Владимира Зеленского не справляются с вызовами и задачами, которые стоят перед государством.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Виктория Сюмар
Место
Украина
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
шо вы от него хотите,страна под внешним управлением ,Володинька-говорящая голова
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Перед выборами Зеленского о к р а и н а стояла на краю пропасти со спущенными штанами и веревкой на шее, но после выборов она сделала уверенный шаг вперед...)))
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Вася Дядя
Вася Дядя
Зеля, пора сваливать!
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