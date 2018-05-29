У Порошенко начали подготовку к встрече с Путиным

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев посетит Берлин 1 июня для переговоров по обсуждению подготовки встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом на совместном брифинге с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 29 мая заявил президент Пётр Порошенко.

"Мы твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев будет принято в ближайшее время… Мы попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне "нормандского формата", и по этому поводу, по моему поручению заместитель главы президентской Администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров", – сказал он.

Также глава государства заявил, что по его поручению глава МИД Украины отправился в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Украине.

"Рассчитываем, что решение о миротворцах должен быть принято в ближайшее время", – добавил Порошенко.

Ініціатива миротворчої операція за мандатом ООН є частиною коаліційної угоди Уряду Німеччини. Вдячний Німеччині за підтримку. Впевнений, що ми маємо обговорити це питання і в рамках Нормандського формату. Нам не можна втрачати жодного тижня pic.twitter.com/NjDVTsflez — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что для встречи лидеров "нормандской четверки" необходим ряд предварительных консультаций и проведение встречи сперва на уровне министров иностранных дел.