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У Порошенко начали подготовку к встрече с Путиным

9.3тЧитать новость на украинском

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев посетит Берлин 1 июня для переговоров по обсуждению подготовки встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом на совместном брифинге с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 29 мая заявил президент Пётр Порошенко.

"Мы твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев будет принято в ближайшее время… Мы попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне "нормандского формата", и по этому поводу, по моему поручению заместитель главы президентской Администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров", – сказал он.

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Также глава государства заявил, что по его поручению глава МИД Украины отправился в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Украине.

"Рассчитываем, что решение о миротворцах должен быть принято в ближайшее время", – добавил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что для встречи лидеров "нормандской четверки" необходим ряд предварительных консультаций и проведение встречи сперва на уровне министров иностранных дел.

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Темы
Российско-украинский конфликтПереговоры Порошенко и ПутинаМиротворческая миссия ООН
Персоны
Петр ПорошенкоФранк-Вальтер ШтайнмайерКонстантин Елисеев
Место
УкраинаКиев
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