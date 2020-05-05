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6 мая • обновлено в 07:00
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У Порошенко добились внеочередного заседания Рады для внедрения страхования медиков

4.3т
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Партия "Европейская солидарность" добилась проведения внеочередного заседания Верховной Рады для принятия законов о страховании врачей и введения массового тестирования. Его проведут в четверг 7 мая.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар на своей странице в сети Facebook, опубликовав соответствующее постановление.

"В четверг будет внеочередное заседание. По нашему настоянию. Наконец с рассмотрением актуальных вопросов – о страховании врачей и обязательном тестировании групп риска. Это первое внеочередное, которое созвано по требованию оппозиции, а именно по инициативе "Европейской Солидарности". Без монобильшинства. Мы собрали 150 подписей. Петр Порошенко зарегистрировал это в Раде. Разумков объявил сессию", – написала Сюмар.

Фракция "Европейской солидарности"

Фракция "Европейской солидарности"

У Порошенко добились внеочередного заседания Рады для внедрения страхования медиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что власти провалила подготовку к эпидемии коронавируса на уровне медицинских учреждений, и это признают две трети врачей в Украине.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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