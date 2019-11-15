"Мы за цивилизованный рынок": у Порошенко анонсировали кардинальные правки к закону о земле

Фракция "Европейская солидарность" поддерживает введение цивилизованного рынка земли в Украине. Но тот документ, который был проголосован в первом чтении 13 ноября, не имеет ничего общего с законом о рынке земли.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, сообщается на сайте политсилы.

"Европейская солидарность" была, есть и будет за цивилизованный рынок земли. Но мы всегда читаем то, что голосуется. И то, что проголосовалось, законом о рынке земли назвать нельзя. Именно поэтому ко второму чтению мы будем очень тщательно готовить серьезные поправки. Для того, чтобы исправить фундаментальные недостатки в этом законе", – сказал парламентарий.

"Первое – это концентрация земли в одних руках. 200 тысяч гектаров – в одни руки! Например, Яворовский район Львовской области – площадь 155 тыс. гектаров. Решетиловский район Полтавской области – 100 тыс. гектаров. Овидиопольский район Одесской области – 80 тыс. гектаров. А вы предлагаете 200 тыс. гектаров в одни руки. То есть закон не для украинцев, а для олигархов", – считает Герасимов.

Артур Герасимов

"Второй вопрос. Почему не установлена ​​минимальная цена? Наше требование, чтобы минимальная цена была не менее 50-75 тысяч гривен за гектар в зависимости от типа земли", – добавил он.

"И третий момент. Тщательная проверка средств, за которые покупается земля. Ведь предохранителей, что это купят россияне, пока нет", – предостерег нардеп.

Герасимов отметил, что "Европейская солидарность" озвучивала свои предложения еще до первого чтения, однако монобольшинство их не учло.

"На одном из первых заседаний профильного комитета было сказано, что перед тем как будет приниматься этот закон, будет его широкое обсуждение и пройдут парламентские слушания. Теперь эти парламентские слушания будут после принятия закона. Надо было сначала провести эти слушания, и только после того выходить на голосование", – подытожил парламентарий.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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