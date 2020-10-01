У Палицы и Шуфрича тесты обнаружили коронавирус

Тесты показали коронавирус у лидера политической партии "За майбутнє" Игоря Палицы и нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича.

Об этом политики сами рассказали в эфире программы "Право на владу" на "1+1" в четверг, 1 октября. Первый уже болеет, а второй получил разные результаты и намерен сделать еще несколько тестов.

Палица заявил, что он находится на самоизоляции, но симптомов у него пока нет.

"Сегодня утром пришел позитивный тест. Я самоизолировался. Симптомов нет. Были контакты, я решил провериться и утром пришла такая новость", – отметил политик.

Он добавил, что начал профилактическое лечение.

Шуфрич в свою очередь рассказал, что сделал несколько тестов. Из них один был позитивным, еще три – негативные. Политик намерен сделать еще два.

"У меня во вторник был один позитивный тест, затем три негативных. Завтра и в понедельник буду делать очередные. Посмотрим, чем все закончится", – отметил нардеп.

Также Шуфрич пожаловался, что долго ждал результата теста.

"Когда я получил позитивный тест, я запросил официальный тест с государственной больницы. Около 11:00 по дороге в Раду я развернулся домой, сообщил своему врачу. С 11 дня до 19 вечера я ждал, чтобы приехали и сделали тест с государственной больницы. Я получил результат на следующие сутки", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко заболел COVID-19.

Всего же за последние несколько дней коронавирусом заразились несколько нардепов. Среди них глава партии "Голос" Кира Рудик, пятый президент и нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко, нардеп от "Слуги народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, нардеп Яна Зинкевич,нардеп от "Слуги народа" Артем Культенко.

Из-за вспышки коронавируса среди депутатов Рада изменила график работы: пленарные заседания в четверг и пятницу будут заменены на работу в комитетах, следующие две недели 5-9 октября и 12-16 октября депутаты также станут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. Заседание Верховной Рады состоится лишь 20 октября.