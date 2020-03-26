"У них свои планы на страну!" Лерос рассказал о проблемах в "Слуге народа"

Народный депутат ("Слуга народа") Гео Лерос заявил, что среди членов политсилы якобы обжился человек без принципов, который мыслит исключительно через призму своих личных интересов.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что речь идет о главе Офиса президента Андрее Ермаке, который, по мнению Лероса, разменивается национальными интересами. Он подчеркнул, что для института парламентаризма должно быть стыдно, что депутатов, которые пошли за высокой идеей, положив свою репутацию в одну корзину, сегодня пытаются превратить в безликую кнопку.

"Турборежим уже не в парламенте, а как уродливая мутация этого понятия переместился в теневые офисы всех уровней власти, где теперь также шустро пакуют чемоданы для старшего по ярмаркам в стране", – написал он.

"В 2019 году я даже не сомневался, что в Украине произойдут большие перемены, настоящий тектонический сдвиг, после которого уйдут в историю старые элиты, и с ними вся коррупционная система, но сейчас становится очевидно, что у некоторых участников процесса были свои планы на страну", – написал "слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также относительно создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Изначально под заявлением подписалось около 10 нардепов, но затем это вызвало широкий резонанс и под ним подписалось 40 человек.

Позже Ермак встретился с нардепами, которые выступили против так называемого консультативного органа и заявил, что Украина не ведет и не будет вести переговоры с террористами ОРДЛО.

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