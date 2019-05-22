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"У них есть гордость!" Савченко рассыпалась в комплиментах "Л/ДНР"

15.1тЧитать материал на украинском

Народный депутат Надежда Савченко выразила поддержку террористам "ДНР" и "ЛНР".

В эфире телеканала ZIK политик заявила, что у тех, кто воюет на стороне оккупантов, есть своя гордость.

"У Донбасса есть гордость, у них очень много людей имеют гордость. Мы не берем ту вату, мы берем тех людей, которые, хотя являются коллаборантами и взяли оружие и идут воевать против украинского государства, но у них есть гордость, они идут на риск так же быть мертвыми", - сказала Савченко.

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При этом она резко высказалась о жителях западных областей, заявив, что у них "есть больше гонор и гордыня".

Надежда Савченко

Надежда Савченко

EADaily

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

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Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
у каждого своя правда,с Донбасса не пошли стрелять в Галычыну.
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Ну й дурища, ця Надька. Ще б героями їх назвала, цих зрадників Батьківщини. Їй давно же лікуватися треба. Перестаньте її цитувати, вона й замовкне. Вона ж тільки й дде, щоб пронеї згадали.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Наденька,тебя заждались в окопах впопучленцы.Зделай им приятное.И нам -- уеби с концами.
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