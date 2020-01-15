"У него в голове полный туман": Гончарук проговорился об истинных страхах и дилетантстве Зеленского?

Наконец, время откровенности от премьера Алексея Гончарука: "У Зеленского есть примитивное, в этом смысле, простое понимание экономических процессов... Я полный профан в экономике".

В нете появилась запись разговора якобы премьера с [якобы] заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой.

Вот что трудящимся надо знать о текущей ситуации, исходя из этой беседы:

... Говорю, смотрите, макроэкономическая ситуация, она очень благоприятная. Он [президент] мне говорит: "Леша, перестаньте мне морочит голову ... У нас дыра в бюджете 50 млрд".

... Коррупционеры, в том смысле, что Маркарова и Ротшильды на этом зарабатывают деньги. Это первый страх [судя по всему, Зе]. Второй страх, что это все деньги Петра Порошенко.

... У Зеленского есть примитивное, в этом смысле, простое понимание экономических процессов.

... Новый сильный президент. Бла-бла-бла, беспрецедентный уровень доверия к власти, гривна укрепляется.

... У него [Зе] нет в голове этого ответа. И нам нужно показывать... чтобы выглядели это очень реалистично.

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук 24 канал

... Пока у президента не будет ответа на этот вопрос, будет пустое место там, к нему будет прилетать вот эта хр*нь на тему облигаций. Она попадает в голову, чисто потому у него есть туман.

... Я полный профан в экономике, я юрист по образованию.

Надо признаться, что прослушка неважного качества, поэтому можно что-то было и перепутать...

Все больше поводов восхищаться этим Кабинетом: как при таком уровне мировосприятия они не развалили все к черту?

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