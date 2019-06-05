"У него нет выбора": Портников объяснил, почему Зеленский не уступит России

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет уступки России, поскольку у него просто нет такой возможности. Сейчас Украина критически зависит от помощи Запада, поэтому курс ее развития будет соответствующим.

Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников в статье для "Эспрессо", подчеркнув, что даже когда наша страна окончательно встанет на ноги, у нее тем более не будет потребности возвращаться в сферу влияния восточного соседа.

"Новый украинский президент Зеленский во время своего визита в Брюссель четко обозначил приоритеты внешней политики страны – европейская и евроатлантическая интеграция, принуждение агрессора – то есть России – к миру. Собственно, ничего другого от Зеленского и не стоило ожидать, изменение внешнеполитических приоритетов – не в его власти и не во власти любого другого украинского президента. Поэтому тут важно не то, что говорил сам президент, а то, как будут реагировать на эти слова его сограждане", – считает он.

Портников отметил, что оппоненты Зеленского будут воспринимать его высказывания как доказательства того, что его слова ничего не стоят, что он может озвучивать совершенно разные позиции в Киеве, в Брюсселе и в Москве. Вместе с тем, подобное восприятие позиции президента будет и у некоторых его сторонников. Речь идет о тех людях, которые голосовали за бывшего шоумена в надежде, что он "закончит войну" и договорится с Путиным.

"Эти люди тоже рассчитывают, что слова Зеленского ничего не значат, что на самом деле он "свой", пророссийский и обязательно капитулирует перед "настоящим" президентом из Кремля. Ведь Янукович тоже говорил в Брюсселе о европейской интеграции, но когда пришел решающий момент, оказался верным союзником Кремля", – объясняет Портников.

И только та часть электората Зеленского, которая голосовала за него, как за "лучшего Порошенко", сохраняет спокойствие, добавил журналист. Ведь происходит именно то, чего ожидала эта часть украинского общества – новый президент поехал в Брюссель и задекларировал принципы внешней политики предшественника.

Это объясняется тем, что любому президенту современной Украины "некуда ходить", кроме как в Брюссель и Вашингтон.

Виталий Портников Facebook Виталия Портникова

По мнению Портникова, Кучма мог маневрировать и продвигать многовекторность просто потому, что украинцы еще не полностью проели экономический потенциал, который им остался от советских времен.

При Викторе Януковиче этот потенциал был уничтожен окончательно, но у Кремля еще были деньги для поддержки Украины. К тому же, тогда ситуация еще не была усугублена войной.

Что касается Петра Порошенко и Владимира Зеленского, акцентирует внимание Порнтников, то у них уже не было ни выбора, ни потенциала, ни российских денег.

"Украинцы могут сколько угодно рассказывать себе сказки о мудром и работящем украинском народе, но только вот сегодня наша страна – экономический протекторат Запада. Деньги есть только там. Самостоятельно Украина содержать себя не может. Это, наверное, обидно для самолюбия, но другой Украины у нас нет. И у Зеленского нет тоже", – говорит Портников.

"Так что же должен говорить в Брюсселе президент страны, сама стабильность в которой зависит от западной помощи? Сама возможность которой сопротивляться российской агрессии зависит от западной помощи? Сама возможность которой рассчитываться с долгами зависит от западной помощи? У него что, есть выбор? Это его мудрый избиратель может думать, что деньги на его зарплаты и пенсии печатает украинский Нацбанк. А президенту все уже объяснили. И деваться ему некуда", – добавил он.

Подытоживая, журналист предположил, что спустя десятилетия, когда Украина рассчитается с долгами, проведет необходимые реформы, преодолеет коррупцию, восстановит территориальную целостность и станет нормальной цивилизованной страной, у нее появится возможность выбора – на Запад или на Восток. Однако тогда страна уже не будет сомневаться, с кем идти дальше.

"Могу вам ручаться, что такая Украина – если она только появится – в сторону России даже и не посмотрит. Зачем?" – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский 4 июня совершил первый официальный зарубежный визит, посетив Брюссель.

В бельгийской столице глава государства провел встречи с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой.

В ходе встречи с Юнкером глава государства подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины.

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