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"У него не встал, у меня не помокрело": Савченко рассказала о вербовке агентом СБУ

9.5тЧитать новость на украинском

Нардеп Надежда Савченко сообщила, что ее пытался завербовать агент СБУ, затягивая в постель в первый день знакомства.

О "сексуальных происшествиях" Савченко сообщила в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

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"Не получается тебя — затягивают твою сестру. Не получается сестру — затягивают твою помощницу. Ну, как-то, знаете — у него не встал, у меня не помокрело. Ну, так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки", — сказала Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко обвинила в сексуальных домогательствах Героя Украины.

Персона
Надежда Савченко
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