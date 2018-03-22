"У него не встал, у меня не помокрело": Савченко рассказала о вербовке агентом СБУ

Нардеп Надежда Савченко сообщила, что ее пытался завербовать агент СБУ, затягивая в постель в первый день знакомства.

О "сексуальных происшествиях" Савченко сообщила в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

"Не получается тебя — затягивают твою сестру. Не получается сестру — затягивают твою помощницу. Ну, как-то, знаете — у него не встал, у меня не помокрело. Ну, так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки", — сказала Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко обвинила в сексуальных домогательствах Героя Украины.