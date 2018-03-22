"У него не встал": что еще Савченко говорила о сексе

22 марта народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко выдала новую пачку громких заявлений. Среди них были и те, что касались ее сексуальной жизни. В частности о том, как ее и ее сестру Веру пытались завербовать через постель.

"Когда тебя вербуют в первый день знакомства, затягивая в постель... Знаете, у него не встал, у меня не помокрело. Не ведусь на такие вербовки", — рассказала нардеп.

В связи с этим "Обозреватель" вспомнил о других случаях, когда Савченко рассказывала о сексе в своей жизни.

Про работу в сексе по телефону

В августе 2017 года Савченко призналась, что в молодости работала в сексе по телефону. Добавив, что такую работу выдержит не каждый, но деньги по тем временам платили хорошие.

"Такую работу может выдержать не каждый, я это увидела на отборе. Мы с подругой искали работу, увидели объявление в газете: "Девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы". Я не знала, что это. Приехала туда, мне дали какой-то бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену. Я сначала мысленно посмеялась над этим. Многие девушки, которые пришли на отбор, были в шоке, ушли оттуда, мало кто мог это прочитать. Я себе сказала: "Ты актриса, ты это прочтешь". Прочитала. Зарплата в то время была шикарной – $100. Надо было проходить официальное оформление, можно было с 23 лет. Мне в тот момент был 21", - рассказала Савченко.

О душе с солдатами

За год до признания о работе в сексе по телефону, Савченко шокировала украинцев своей книгой, в которой рассказала обо всех "прелестях" армейской жизни. Например о том, как мылась в одном душе с шестью мужчинами.

"Я просто подходила к парням, спрашивала, кто возьмет к себе в шестерку. И самые нестеснительные парни говорили "Иди к нам!". Я всегда купалась в тельняшке и трусах (заодно и стираешь!), парни — кто догола раздевался, кто в трусах оставался. Мне было пофиг, да и им тоже! А вот комиссия генералов, которая это увидела, очень позавидовала! :) Потому сказки и до сих пор ходят… Пусть ходят! Я так делала и буду делать, когда другого выхода нет

О порно

"Если у пацанов по "телику" порнуха шла, то мне на всё было абсолютно пофиг! Я — спать! Они ко мне тоже нормально привыкли! Было такое, что я лежу, а на кровати рядом со мной кто-то отвернулся к телевизору и д*очит! Пофиг! Пусть делает, что хочет, главное, чтобы думал, что я сплю, и меня не трогал!!! Еще старшина у нас был веселый! Молдаванин. С утра идет в душ голяка, на стоячий х*й полотенце кинет и несет по всему пролету! "Смотри, Надюха, как еще могу!". Смотрела. И ржала, как все! Что еще делать?! Как будто я не знаю, что стоячий х*й с утра по*ать хочет, а не пое*аться!

О том, как к ней ходили "за любовью"

"Когда ребята напивались, тоже иногда ко мне в комнату за "большой любовью" приходили. Тогда я их убаюкивала на своей кровати — когда уговорами, когда прикладом автомата. Все от типа кавалера зависело, и шла спать на их место"

О домогательствах Героя Украины

22 марта Савченко рассказала не только о том, как ее пытались вербовать, но и о домогательствах начальника штаба в военной части, где она служила.

Когда я еще служила в Вооруженных силах. Мне было 22 или 23 года. Меня сексуально домогался начальник штаба военной части, где я проходила службу. Он испортил очень много девушек. И это факт нашей армии. Что самое смешное? Сейчас этот начальник штаба является Героем Украины