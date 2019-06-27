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"У нас все получится!" Порошенко тепло встретили на Львовщине. Фоторепортаж

"У нас все получится!" Порошенко тепло встретили на Львовщине. Фоторепортаж
Лидер "Европейской солидарности" совершил региональный тур
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Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко осуществил региональный предвыборный тур во Львовскую область.

26 июня политик посетил Дрогобыч и Самбор. Фото и видео визита пятый президент Украины опубликовал в Facebook.

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

"Львовский край невозможно спутать с любым другим. Здесь живут талантливые, прекрасные люди, настоящие патриоты своей страны. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я заряжаюсь энергией – энергией работать ради будущего, вместе с вами изменять нашу страну. Уверен, у нас все получится!" – написал Порошенко.

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

"В Самборе встретил будущую звезду – девочку Соломею. Невероятно эмоциональное исполнение стихотворения никого не оставило равнодушным. Я в восторге! И уверен, этот суперзаряд передался даже онлайн!" – написал Порошенко в Facebook и опубликовал видео чтения стихотворения.

Жители городов тепло встретили лидера "Европейской солидарности", фотографировалось с ним и много детей и подростков.

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Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко на Львовщине

Петр Порошенко на Львовщине

Facebook Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, встречу пятого президента Украины Петра Порошенко с гражданами в городе Стрый (Львовская область) во вторник, 25 июня, пытались сорвать - бросили дымовые шашки. Один из провокаторов - русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинскую церковь.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Почему-то не оглашается сколько денег было потрачено на покупку артистов для массовки.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Нужно Пете заявлять о независимости западенщины от Украины (ЛЬДНР). И взять на себя внешний долг Украины , часть которого он потратил на войну с правобережьем, а большую часть спи... Потерял.
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леня зе
леня зе
готовит прсоединение польши к галычыне?
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