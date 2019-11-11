Шестой год идёт война – шестой год в головах у власти каша. Очередной порцией такой интеллектуальной размазни решила поделиться парламентская партия "Голос", руководители которой предложили "выйти из "минских соглашений" и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций".

Согласен, минский синдром – опасная хворь украинской власти, которая, через повторное инфицирование в Нормандском формате, может стать хронической.

В этой войне "безальтернативные минские договорённости" – главная победа Путина, позволившая агрессору закрепиться в роли "миротворца".

Олланд, а позднее Макрон, тоже не в накладе – смогли хотя бы на международной арене выглядеть состоявшимися фигурами.

Партия второго голоса, исполненная в Минске Ангелой Меркель, помогла ей пять лет балансировать между частью собственного электората, ещё не забывшего о ценностях, на которых создавалась единая Европа, и крупным бизнесом с атрофированным обонянием, для которого "деньги не пахнут", даже если они пропитаны слезами и кровью.

Ну а Порошенко "минские договорённости" позволили все пять лет безбедно заниматься своими офшорами, оправдывая бездействие на посту Президента и Верховного Главнокомандующего ожиданием "минского чуда".

Что же касается далеко не новой идеи замораживания конфликта, то это не что иное, как перекладывание ответственности на будущие поколения. Все разговоры о том, что мы наберёмся сил, а затем… – пустая болтовня.

Главная проблема состоит в том, что украинская политическая элита – как старая, так и новая – до сих пор не смогла разработать и принять на вооружение УКРАИНСКУЮ СТРАТЕГИЮ деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса.

Очевидно, что Порошенко своё пятилетнее бездействие никак уже не оправдает. Жалкие реплики из засады и спекуляции на промахах преемника ему тоже не помогут.

Но и Владимиру Зеленскому не стоит уповать на то, что у него за спиной лишь полгода президентских полномочий. При этом в вопросе войны и мира разделить с президентом ответственность придётся не только монобольшинству, но и всем политическим силам, назвавшим себя патриотическими.

Туманные разговоры о том, что пишутся некие законы, контуры которых прояснятся после Нормандской встречи, лишь усугубляют ситуацию и демонстрируют неуверенность новой власти в собственных силах.

Уверенность же может прийти только в результате открытой дискуссии с украинским народом, имеющим полное право самостоятельно определять свою судьбу.

Очевидно, что без активизации Будапештских гарантий настоящего мира в единой, с Крымом и Донбассом, Украине не будет. Агрессор этого не допустит.

Но даже при условии ухода Путина с наших территорий, задача их реинтеграции после многолетней оккупации остаётся крайне сложной. Именно поэтому необходимо вместо обсуждения результатов манипулятивных "социологических опросов", проведённых на оккупированных территориях, немедленно браться за разработку правил, по которым мы собираемся объединять страну, разделённую российской агрессией.

Только такие понятные и закреплённые Законом Украины правила позволят разрушить стену страха, недоверия и ненависти, тщательно возводимую Кремлем между свободной и оккупированными территориями нашей страны.

Необходимо законодательно закрепить статус жертв российской оккупации за миллионами наших сограждан, не совершавших на оккупированных территориях никаких преступлений против своей страны. Одновременно необходимо установить специальную систему наказания за преступления, совершенные в период оккупации в интересах государства-агрессора. Тяжесть такого наказания должна соответствовать реальной тяжести преступления.

В конце концов, надо дать украинскому обществу однозначные законодательные гарантии, что никакой огульной амнистии не будет.

Кроме того, необходимо законом закрепить алгоритм восстановления украинской власти и нарушенных прав украинских граждан на территориях, освобождаемых от оккупантов.

Такой закон, основанный на национальных интересах Украины, должен дать однозначный ответ на вопрос статуса этих территорий и сроков проведения на них местных выборов.

Справедливости ради необходимо признать, что мы, избиратели, сейчас пожинаем плоды эмоционального подхода к выбору власти. Именно мы с вами позволили политикам, претендовавшим на власть, ограничиться лозунгами вместо предъявления реальных стратегий и проектов законов, призванных решить главную задачу возвращения всех наших территорий и восстановления мирной жизни.

В процессе выборов ни одна политическая партия, прошедшая в парламент, не обнародовала свою программу реинтеграции Крыма и Донбасса. Кремлёвский сценарий, продвигаемый Оппозиционной платформой "За життя", разумеется, не в счёт.

Для многих даже сейчас, после нескольких месяцев пребывания во власти, эта задача оказалась неподъёмной. Видимо, турборежим настолько утомил парламентариев, что только интимная переписка из зала парламента может восстановить силы.

Большинство народных депутатов предпочитают ничего не делать и при этом многозначительно ссылаться на то, что кто-то где-то что-то пишет, или на то, что нам в Нормандии дадут шпаргалку. Идея замораживания конфликта, озвученная "Голосом", из той же серии.

Что касается правительства, то создаётся впечатление, что война их вообще не касается. Они и так устают на своих самокатах.

Украинский народ не может ждать, пока эти политики переборют свою неспособность заниматься государственным управлением и врождённую усталость в такого рода делах. Выход один – каждому, кто считает себя Гражданином, ради своей страны и мирной жизни включиться в подготовку Стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса.

Командой правозащитного движения "Сила права" разработана Стратегия реинтеграции Крыма и Донбасса, основанная на двух законопроектах – "Об ответственности" и "О переходном периоде". Предлагаемая стратегия является альтернативой "минской формуле", продиктованной Путиным.

С презентацией и полным текстом Закона Украины "Об ответственности" можно ознакомиться здесь. Этим законом устанавливается специальная система наказания за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины против своей страны в интересах государства-агрессора.

Законом Украины "О переходном периоде" определяются особенности правового режима переходного периода на освобождаемых территориях. Главная задача такого переходного периода – вывести миллионы людей из состояния стресса, обеспечить безопасность и полноценную жизнь, дать работу, вернуть уверенность в будущем. С концепцией этого закона можно ознакомиться здесь.

Уверен, что формула эффективного послевоенного урегулирования не может быть навязана извне или продиктована чиновниками и политиками. Она может быть найдена лишь в процессе открытой дискуссии, в результате которой украинское общество определит, кого наказывать, а кого прощать.

Настоящей публикацией команда движения "Сила права" приглашает каждого гражданина Украины принять участие в общественном обсуждении и доработке предложенных законопроектов. Такое обсуждение будет происходить на нашей странице в facebook.

Общими усилиями мы, все вместе, сможем вооружить Президента Украины победной Стратегией реинтеграции Крыма и Донбасса.

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