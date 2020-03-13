Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич раскритиковал слова советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо о "внутреннем конфликте" на Донбассе.

Об этом он написал в Facebook, призвав Сивохо услышать украинцев.

"Прошу Вас, Сергей! Услышьте украинцев! А, тем более, ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт! Ничего не перепутайте!", – подчеркнул Фацевич.

Александр Фацевич раскритиковал Сергея Сивохо

При этом он отметил, что не поддерживает действия "радикально настроенных граждан Украины" относительно Сивохо.

Замглавы Нацполиции пообещал, что этим действиям будет дана правовая оценка.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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