Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич раскритиковал слова советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо о "внутреннем конфликте" на Донбассе.
Об этом он написал в Facebook, призвав Сивохо услышать украинцев.
"Прошу Вас, Сергей! Услышьте украинцев! А, тем более, ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт! Ничего не перепутайте!", – подчеркнул Фацевич.
Александр Фацевич раскритиковал Сергея Сивохо
При этом он отметил, что не поддерживает действия "радикально настроенных граждан Украины" относительно Сивохо.
Замглавы Нацполиции пообещал, что этим действиям будет дана правовая оценка.
Как сообщал OBOZREVATEL :
11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.
12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Итак, подчеркнул советник секретаря СНБО, Украине нужен мир.
После этого ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин сорвал выступление Сивохо, обозвав его предателем и врагом Украины.
Позже конфликт перерос в потасовку. Сивохо после слов Тамарина вышел из зала, где проходила презентация, однако представители "Нацкорпуса" пошли за ним. В холле его толкнули, и советник секретаря СНБО упал.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.