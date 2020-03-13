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13 марта • обновлено в 12:26
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Сивохо назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом: в Нацполиции жестко ответили

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Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич раскритиковал слова советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо о "внутреннем конфликте" на Донбассе.

Об этом он написал в Facebook, призвав Сивохо услышать украинцев.

"Прошу Вас, Сергей! Услышьте украинцев! А, тем более, ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт! Ничего не перепутайте!", – подчеркнул Фацевич.

Александр Фацевич раскритиковал Сергея Сивохо

Александр Фацевич раскритиковал Сергея Сивохо

При этом он отметил, что не поддерживает действия "радикально настроенных граждан Украины" относительно Сивохо.

Замглавы Нацполиции пообещал, что этим действиям будет дана правовая оценка.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр Фацевич Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что же Фацевич не вoeвaл до конца вoйны, а сдрыснyл в полицию??? Или вoйнa для свiдомо MAHДАйнутой мpaзоты уже закончилась??
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ыщо один ветеран колчаковских фронтов!
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
И я не поддерживаю действия "радикально настроенных граждан Украины". Упустили сивуху на пол, вместо того что бы размазать...
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Нациев Сала
Нациев Сала
Lyakhov Yuri, когда-то Сивоха любил свою страну, так же как и половина жителей Украины. Но после того как к власти пришло cтaдo yлpo дeб/илoв, типа тебя, нормальные украинцы стараются свалить их этой помойки
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