"У нас много сюрпризов": Порошенко сделал мощное предупреждение Путину по Донбассу

У Вооруженных сил Украины есть много "сюрпризов" для России, если она решится на новое наступление.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с общиной Золотоноши и Золотоношского района, передает УНИАН.
Он отметил, что первые три года агрессии РФ "действовал закон эмбарго, когда запрещалось поставлять Украине вооружение и наша армия вооружалась тем, что производил украинский оборонно-промышленный комплекс".
"Сейчас посмотрите, как все изменилось и у нас есть очень много "сюрпризов" для россиян, каким образом мы значительно увеличим цену, которую заплатят россияне, если они продолжат авантюру по наступлению на нас", — сказал президент.
Петр Порошенко
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Петр Порошенко сказал, когда вернет оккупированные Крым и Донбасс.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.