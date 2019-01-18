"У нас много сюрпризов": Порошенко сделал мощное предупреждение Путину по Донбассу

У Вооруженных сил Украины есть много "сюрпризов" для России, если она решится на новое наступление.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с общиной Золотоноши и Золотоношского района, передает УНИАН.

Он отметил, что первые три года агрессии РФ "действовал закон эмбарго, когда запрещалось поставлять Украине вооружение и наша армия вооружалась тем, что производил украинский оборонно-промышленный комплекс".

"Сейчас посмотрите, как все изменилось и у нас есть очень много "сюрпризов" для россиян, каким образом мы значительно увеличим цену, которую заплатят россияне, если они продолжат авантюру по наступлению на нас", — сказал президент.

Петр Порошенко president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Петр Порошенко сказал, когда вернет оккупированные Крым и Донбасс.

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