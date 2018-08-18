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"У нас лучший президент за всю историю": известный украинский музыкант оценил работу власти

7.3тЧитать новость на украинском

Украинский музыкант, лидер группы "Плач Єремії"Тарас Чубай считает, что Петр Порошенко является лучшим президентом Украины за всю историю

Своими размышлениями он поделился в интервью "Радио Свобода". Чубай считает, что в стране, благодаря главе государства, происходят позитивные изменения.

Новости
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"Все-таки, я сказал бы, как ни крути, у нас лучший президент за всю историю. Можно иметь к нему претензии, но это лучший президент. И там есть политическая воля, и что-то решается. Многие люди спровоцированы, и пропаганда, и "гавкают" сейчас там на Порошенко, но, как ни крути, есть изменения положительные. Я это чувствую даже по себе. Даже по увеличенному количеству моих концертов и вообще появлению украиноязычных артистов и так далее. Это все движется", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в АП отчитались, какие подарки получил Порошенко во главе Украины.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Полностью согласен!
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
не знаю кому как,но вторая каденция Кучмы ,для блльшинства простого народа была гораздо шняжней и плюшней,да и процент роста экономики,помниься был очень даже приличный..
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Волков Дмитрий
Волков Дмитрий
Идиот! Судишь по количеству своих концертов? А то,что Украина на грани дефолта,то ничего? Да и нахрена голодным людям твои концерты? Однозначно хуже чем при порохе ещё небыло!
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Волков Дмитрий, срочно выключайте РусТВ! А то и в распятых мальчиков поверите. Рост экономики во время войны, снятие Украины с российской газовой иглы, рост пенсий и зарплат, упрощение ведения бизнеса, развитие армии, безвизовый режим, сплочение левого и правого берегов Днепра, и другие заслуги - лучшие показатели эффективности текущего президента. Это не Юле только языком молоть. И это пишет человек, который люто не любил Порошенко при Ющенко.
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