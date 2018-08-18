"У нас лучший президент за всю историю": известный украинский музыкант оценил работу власти

Украинский музыкант, лидер группы "Плач Єремії"Тарас Чубай считает, что Петр Порошенко является лучшим президентом Украины за всю историю

Своими размышлениями он поделился в интервью "Радио Свобода". Чубай считает, что в стране, благодаря главе государства, происходят позитивные изменения.

"Все-таки, я сказал бы, как ни крути, у нас лучший президент за всю историю. Можно иметь к нему претензии, но это лучший президент. И там есть политическая воля, и что-то решается. Многие люди спровоцированы, и пропаганда, и "гавкают" сейчас там на Порошенко, но, как ни крути, есть изменения положительные. Я это чувствую даже по себе. Даже по увеличенному количеству моих концертов и вообще появлению украиноязычных артистов и так далее. Это все движется", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в АП отчитались, какие подарки получил Порошенко во главе Украины.