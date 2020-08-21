В Украине не было возможности разработать вакцину от COVID-19, – Зеленский

В Украине есть несколько лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от нового типа коронавируса. Однако это станет возможным, только когда будут достигнуты договоренности о поставках уже изобретенного такого препарата.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Николаевскую область, отвечая на вопрос одной из местных жительниц (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас есть гениальные врачи, но технически у нас не было никаких возможностей разрабатывать вакцину от COVID-19", – подчеркнул глава государства.

Зато сейчас, по его словам, Министерство здравоохранения ведет переговоры со странами, которые уже являются разработчиками вакцины, чтобы наладить поставки таких препаратов в Украину.

"Если нам удастся взять вакцину в той или иной стране, мы готовы ее производить, помогая и им, и украинцам. Но вопрос глобальный – о науке, медицине и разработках – на будущее эта задача уже поставлена", – заверил Зеленский.

Он добавил, что для этого сейчас отечественные ученые и специалисты здравоохранения работают над тем, чтобы со временем в стране был создан единый научный центр. Благодаря этому, убежден президент, Украина сможет быть готовой к любым вызовам, в отличие от ситуации с пандемией COVID-19.

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