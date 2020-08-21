В Украине не было возможности разработать вакцину от COVID-19, – Зеленский

Зеленский рассказал о возможности изготовления вакцин в Украине.
В Украине есть несколько лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от нового типа коронавируса. Однако это станет возможным, только когда будут достигнуты договоренности о поставках уже изобретенного такого препарата.
Об этом он сказал во время рабочей поездки в Николаевскую область, отвечая на вопрос одной из местных жительниц (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У нас есть гениальные врачи, но технически у нас не было никаких возможностей разрабатывать вакцину от COVID-19", – подчеркнул глава государства.
Зато сейчас, по его словам, Министерство здравоохранения ведет переговоры со странами, которые уже являются разработчиками вакцины, чтобы наладить поставки таких препаратов в Украину.
"Если нам удастся взять вакцину в той или иной стране, мы готовы ее производить, помогая и им, и украинцам. Но вопрос глобальный – о науке, медицине и разработках – на будущее эта задача уже поставлена", – заверил Зеленский.
Он добавил, что для этого сейчас отечественные ученые и специалисты здравоохранения работают над тем, чтобы со временем в стране был создан единый научный центр. Благодаря этому, убежден президент, Украина сможет быть готовой к любым вызовам, в отличие от ситуации с пандемией COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что из бюджета страны будет выделен минимум миллион долларов на вакцину от коронавируса, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Вскоре президент он поручил Кабмину усилить международные переговоры по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19, если она будет изготовлена.
Также отмечалось, что Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут купить вакцину от коронавируса.
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