"У нас есть план": в "Слуге народа" заявили о внедрении децентрализации в "турборежиме"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов.

Как он рассказал "Интерфаксу", у партии якобы есть план, с помощью которого можно успеть провести реформу за две сессии.

"Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300. Четвертая сессия как раз очень удачно начинается – первого сентября, а избирательный процесс начинается пятого сентября", – сказал Корниенко.

Александр Корниенко

По его словам, в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти". Они пройдут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли – на небольших форумах, по нескольку сотен человек.

"Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты всевозможные, представители доноров. После него мы будем выходить на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть, приблизительно в конце февраля – начале марта мы планируем выйти на текст", – сообщил Корниенко.

Он также рассказал, что параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад (ОТГ).

Корниенко также рассказал, что основной причиной для отзыва президентом из Верховной Рады законопроекта о децентрализации стали заявления мэров, которые не одобряли реформу в таком виде".

Все, что нужно знать о реформе децентрализации – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

более полусотни лидеров местного самоуправления и экспертов в Украине сделали совместное заявление об угрозах, которые содержатся в проекте изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, и призвали депутатов не голосовать за него.

А украинская журналистка Янина Соколова заявила, что власть в Украине сворачивает децентрализацию и вместо нее вводит режим "смотрящих" и диктатуру.

Напомним, законопроект Зеленского предлагает изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144.

В документе не упоминается предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям или отдельным их регионам. При этом установлен отдельный правовой статус для Киева.

Кроме того, предусматривается создание института префектов, которые будут следить, чтобы местные органы власти соблюдали украинские законы и Конституцию.

19 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию относительно децентрализации в Украине.

Президент Владимир Зеленский 16 января отозвал проект закона о децентрализации власти и направил его на доработку.

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