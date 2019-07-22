"У нас есть люди": Разумков намекнул, что Вакарчуку не светит кресло премьера

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул, что первый номер "Голоса" Святослав Вакарчук не станет новым премьер-министром Украины.

Об этом уроженец Бердичева заявил во время общения с журналистами в штабе партии в понедельник, 21 июля. Разумков ушел от прямых ответов на вопросы о ключевых назначениях после выборов в Раду.

Он заверил, что на пост премьера будут претендовать лишь профессиональные экономисты, о чем накануне говорил Владимир Зеленский.

Разумков и Вакарчук obozrevatel

"Что касается качеств премьера - президент вчера конкретно назвал те черты, которыми должен обладать будущий премьер-министр Украины", - сказал Разумков.

"Давайте посмотрим на результаты "Голоса", "Слуги народа"... Что касается нашей политической силы, у нас есть достаточно людей, которые смогут справляться с теми вызовами, которые будут стоять перед командой. Я уверен, что минимум по 2-3 кандидатуры на каждую должность у нас есть", - добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что готов стать новым премьером Украины. Также в "Слуге народа" рассказали, что рассматривают сразу несколько кандидатур на эту должность.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!