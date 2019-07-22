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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"У нас есть люди": Разумков намекнул, что Вакарчуку не светит кресло премьера

1.9т Читать материал на украинском

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул, что первый номер "Голоса" Святослав Вакарчук не станет новым премьер-министром Украины.

Об этом уроженец Бердичева заявил во время общения с журналистами в штабе партии в понедельник, 21 июля. Разумков ушел от прямых ответов на вопросы о ключевых назначениях после выборов в Раду.

Он заверил, что на пост премьера будут претендовать лишь профессиональные экономисты, о чем накануне говорил Владимир Зеленский.

Разумков и Вакарчук

Разумков и Вакарчук

obozrevatel

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"Что касается качеств премьера - президент вчера конкретно назвал те черты, которыми должен обладать будущий премьер-министр Украины", - сказал Разумков.

"Давайте посмотрим на результаты "Голоса", "Слуги народа"... Что касается нашей политической силы, у нас есть достаточно людей, которые смогут справляться с теми вызовами, которые будут стоять перед командой. Я уверен, что минимум по 2-3 кандидатуры на каждую должность у нас есть", - добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что готов стать новым премьером Украины. Также в "Слуге народа" рассказали, что рассматривают сразу несколько кандидатур на эту должность.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" Партия Вакарчука "Голос"
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Dell Alex
Dell Alex
Там Медведев уже место забил ))) Куда там Славе? ))))))))))))
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