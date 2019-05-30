"У нас две войны!" Зеленский провел переговоры с сенатором США

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с сенатором США Робертом Портманом.

Встреча состоялась в четверг, 30 мая, передает пресс-служба главы государства. Политики обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду.

Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Верховную Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

"Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - подчеркнул Зеленский.

Также они обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмен заложниками.

Президент отдельно отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи, а также необходимость дальнейшего давления на Россию для обеспечения выполнения Минских договоренностей.

Зеленский и Портман также обсудили вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к Евросоюзу и НАТО.

Зеленский и Портман president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая Зеленский совершил первый визит на Донбасс в статусе президента Украины. Он посетил украинских военнослужащих на передовой в Луганской области, осмотрев условия, в которых пребывают бойцы.

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