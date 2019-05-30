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"У нас две войны!" Зеленский провел переговоры с сенатором США

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с сенатором США Робертом Портманом.

Встреча состоялась в четверг, 30 мая, передает пресс-служба главы государства. Политики обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду.

Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Верховную Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

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"Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - подчеркнул Зеленский.

Также они обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмен заложниками.

Президент отдельно отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи, а также необходимость дальнейшего давления на Россию для обеспечения выполнения Минских договоренностей.

Зеленский и Портман также обсудили вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к Евросоюзу и НАТО.

Зеленский и Портман

Зеленский и Портман

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая Зеленский совершил первый визит на Донбасс в статусе президента Украины. Он посетил украинских военнослужащих на передовой в Луганской области, осмотрев условия, в которых пребывают бойцы.

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Александров Сергей
Александров Сергей
Сенатор Соединенных Штатов - это весьма круто для Хохляцкого Шута!
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Pooh Vini
Pooh Vini
Шутки 95 квартала в переговорах остались без улыбки со стороны сенатора.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
переговоры ПРЕЗИДЕНТА САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ ЕВРОПЫ (афроукраинцы так о себе думают) с заштатным сенатором …. как то не звучит а вот так целый сенатор самой мошной страны в мире соблаговолил разрешить облизать свою жопу всего лиш директору свинарника … ну это еще хоть как то...
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Pooh Vini
Pooh Vini
Ильич Владимир, у раши с Венесуэлой уже безвиз или ещё ведёт путин переговоры ?)
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