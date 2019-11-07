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7 ноября • обновлено в 22:59
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"У нас демократия, но это пока": Зеленский отличился странным заявлением

3.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский отличился странным заявлением о Верховной Раде.

В новом интервью Зеленский заявил, что в конце года сделает выводы по одиозным нардепам от "Слуги народа".

Зеленский обратил внимание и на статистику голосований в Раде и то, что иногда фракция сталкивается с проблемами и не может набрать необходимого количества голосов.

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"Есть минусы по поводу статистики голосования того или иного депутата. Но мы за всем этим следим и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года", - сказал он.

"Есть ошибки... Пока у нас в Верховной Раде демократия, но это пока", - засмеялся Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский пообещал, что резонансные уголовные производства будут доведены до конца.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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не дождетесь
не дождетесь
Он будет делать выводы по депутатам, имеющим другую точку зрения? Да уж, демократия.
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Mega Death
Mega Death
Про украинскую демократию рассмешил)) Охлократия это и больше ничего)))
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Ну ляпнув, не подумавши, з ким не буває. Напевно, пригадався напівзабутий монолог із давнього Квартала95.
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