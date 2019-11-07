"У нас демократия, но это пока": Зеленский отличился странным заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский отличился странным заявлением о Верховной Раде.

В новом интервью Зеленский заявил, что в конце года сделает выводы по одиозным нардепам от "Слуги народа".

Зеленский обратил внимание и на статистику голосований в Раде и то, что иногда фракция сталкивается с проблемами и не может набрать необходимого количества голосов.

"Есть минусы по поводу статистики голосования того или иного депутата. Но мы за всем этим следим и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года", - сказал он.

"Есть ошибки... Пока у нас в Верховной Раде демократия, но это пока", - засмеялся Зеленский.

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский пообещал, что резонансные уголовные производства будут доведены до конца.

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