"У нас были ошибки": у Порошенко сделали откровенное признание о его президентстве

Именно Киев в важные моменты украинской истории определял судьбу страны. Так было в 91-м, так было в 2004-м, когда Киев сказал "нет" фальсификациям.

Так было в 13-м, 14-м, когда Киев сказал "Да!" Соглашении об ассоциации с ЕС, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время выступления на Народной встречи с Петром Порошенко в центре столицы, передает сайт Петра Порошенко.

"И я хочу низко поклониться Киеву и каждому киевлянину, который все эти годы защищал Украину и наши ценности. И особо сказать благодарность Киеву за 17-й год, когда здесь группка шатунов, завернувшись в украинские флаги, таскала гробы Киевом и кричала "Киев, вставай!". А Киев показал им вы знаете, как этот знак называется украинском языке. Так было в 91-м, так было в 2004-м, когда Киев сказал "нет" фальсификациям. Так было в 13-м, 14-м, когда Киев сказал "Да!" Соглашении об ассоциации с ЕС, и "Нет!" издевательствам над студентами и над демократией", – отметила политик.

По ее словам, "Киев не даст шанса расшатывать и колотить Украину, когда наши военные так трудно защищают ее на фронте. И поэтому особая благодарность – мудрости Киева и киевлян".

"Мы любим Украину. Настоящему украиноботу точно не нужен слуга, оформление, прислуга, потому что мы сами справимся. Настоящие украиноботы скептически относятся к нью-канцлерам, нью-императорам, потому что нам нужен Лидер. Тот, который очень четко определит, куда должна двигаться Украина. И мы, украиноботы, станем рядом для того, чтобы тяжело работать и идти по этому пути. 31 марта мы будем выбирать НЕ прислугу и не расчет, а Лидера. Верховного главнокомандующего. Главного дипломата, наряду с которым должны стать для того, чтобы восстановить Украину и идти по пути в ЕС и НАТО", – отметила Геращенко.

Она сказала, что на Народной встречи было много военных и наши воины ненавидят врага, которого должны победить, чтобы восстановить территориальную целостность Украины.

"Но вы знаете, кого украинская армия презирает? Армия презирает дезертиров. Тех, кто предал страну, предал присягу и убежал в кусты в самые сложные моменты, когда собратья шли отстаивать Украину. А чем военный дезертир отличается от политического дезертира?Неужели мы дадим хоть один голос политическим дезертирам? Тем, кто 5 лет назад в самые сложные моменты бежал в политические кусты, а другие во времена Майдана поехали отдыхать, у них была депрессия. Им надо было книжку почитать, они устали. Затем, когда они зашли в парламент и обещали пахать на Украину, стоять рядом, они просто сбежали в политические кусты. Занимались собой – поэтому они сейчас такие красивые – пока вы все занимались страной. Пока мы все вместе делали все для того, чтобы страна жила и выстояла. Я думаю, что мы предадим украинскую армию, если отдадим хотя бы один голос за политических дезертиров, которые сегодня очень много говорят, что они сделают завтра. Но не могут сказать ни слова о том, что они сделали сегодня или вчера", – сказала Геращенко.

Политик отметила, что очень ценит нашу "возможность говорить честно, глаза в глаза". Также призналась, что бывало, "когда команда Президента ошибалась за эти 5 лет". Но вместе с тем она радуется, что есть команда, которая имеет мужество признавать ошибки и извиняться, исправляя эти ошибки.

"Скажите мне, за эти дни, когда весь этот "кандидатник", этих 38 персонажей выходят и со всех эфиров говорят: нас не пускают на телевидение! И начинают рассказывать, какой плохой только один кандидат: хоть кто-то из них за эти дни извинился перед вами за прогулы в парламенте? За распроданную армию? За заключеные соглашения с Путиным? За то, что с ним хихикали? За то, что смеялись над Украиной? Когда наши ребята стояли на фронте, они называли Украину девушкой? Украина – не девушка! Извинитесь за каждое слово против украинцев и Украины", – призвала Геращенко.

Поэтому очень важно, по ее словам, чтобы мы 31 марта, выбирая президента, понимали, что должны голосовать сердцем и умом. Вспомнить все сделанные дела и включить разум. Если были ошибки – дать приказ их исправить, усилить команду за счет тех прекрасных украиноботив в том числе, которые собрались на этой площади.

"Мы сегодня должны осознать, что следующие 5 лет зависят от нас. Я убеждена, что Киев никогда не проголосует за колбасу. Киев голосует за свободу, Киев голосует за большую цель – членство в ЕС и НАТО. Поэтому мы вместе и благодарим вас за то, что эти 5 лет мы были вместе, несмотря на "шатунов" и несмотря на всех провокаторов, которые в эти годы слонялись этими лучшими в мире улицами. Слава каждому из вас! Слава Киеву и слава Украине!", – подытожила политик.

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