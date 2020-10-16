У нас "бумажная армия", с бригады можно вывести до 150 человек, – Арахамия

Украинскую армию нужно оптимизировать, чтобы увеличить боевой состав и уменьшить небоевой.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 16 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он заявил, что его слова о необходимости сокращения численности Вооруженных сил были вырваны из контекста, а он говорил об оптимизации.

"До 40 процентов армии – это небоевой состав. Из них процентов 25 – люди, которые берут бумаги и носят их в другую комнату. Даже наши военные шутят, что они украинская "бумажная армия", – сказал Арахамия.

Он отметил, что благодаря инициативе комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке проходит эксперимент по автоматизации армейских бригад и батальонов.

"И, если автоматизация работает, то с одной бригады можно освободить 150 людей полностью", – сказал нардеп.

Также он подчеркнул, что необходимо проводить перевооружение украинской армии для усиления ее боеспособности, что достаточно дорого.

"Я поддерживаю этот подход, надо проводить расчеты, чтобы наращивать боевой состав и сокращать небоевой. Должен быть бюджет развития, а не бюджет проедания", – резюмировал Арахамия.

Как писал OBOZREVATEL, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. Он считает, что освободившиеся таким образом деньги, можно направить на перевооружение Вооруженных сил Украины.