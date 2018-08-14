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В пользу АТОшников: в Украине могут лишить нардепов бесплатного отдыха

8.1тЧитать новость на украинском

Все санатории Кабинета министров Украины и Верховной Рады могут передать в пользование Министерству по вопросам ветеранов. В таком случае базы отдыха чиновников будут работать на оздоровление ветеранов АТО и пенсионеров.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Отмечается, что санатории попросту не нужны зажиточным нардепам, поэтому использовать их в убыток нет смысла.

“Вместе с тем, в государстве существует острая потребность в лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях для пенсионеров, ветеранов, участников АТО и лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и др. Ежегодно значительное количество лиц получает отказ в предоставлении путевок на оздоровление и лечение из-за отсутствия свободных мест в санаториях”,- подчеркивают авторы.

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В 2018 году в этих заведениях отдыхали вместе с семьями только трое народных депутатов: Николай Люшняк (БПП), Игорь Артюшенко (БПП) и Константин Матейченко ("Народный фронт"). Также в них отдохнули два народных депутата предыдущих созывов Тамара Прошкуратова и Ольга Гинзбург. Как пишет Комитет избирателей Украины, сейчас в распоряжении нардепов есть несколько санаториев.

Речь идет о государственных предприятиях "Пансионат матери и ребенка Таврийские зори” и гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", расположенных в Скадовске Херсонской области, а также базы отдыха “Конча-Заспа” и “Пуща-Водица”, расположенных в живописных районах Киева.

Пансионат матери и ребенка Таврийские зори

Скадовск

Пансионат матери и ребенка Таврийские зори

Скадовск

Пансионат матери и ребенка Таврийские зори

Скадовск

Пансионат матери и ребенка Таврийские зори

Скадовск

"Существование специальных санаториев Верховной Рады нецелесообразно. Такие санатории были популярны в СССР, но сейчас в них нет никакого смысла. В этом году из 423 депутатов в этих заведениях отдохнули только 3 депутата. Такая же картина была в прошлом году, когда в санаториях Совета официально отдохнули 4 депутата. Учитывая низкую заинтересованность в отдыхе в этих заведениях, их было бы логично продать на открытом конкурсе ", - отметил председатель организации Алексей Кошель.

Как ранее писал OBOZREVATEL, самый богатый народный депутат задекларировал 100 миллионов долларов.

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Mazur Igor
Mazur Igor
Русня! Вас это не касается. Займитесь своим Путиным - педофилом. Мальчикам животики лижет. Видео на ютубе.
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
это было целесообразно при ",тоталитаризме"*когда депутатами были простые рабочие и служащие.деперь депутаты это барыжня.жучилы.буржуи,прохвосты и прочие шулера ,бабла и так у них немеряно ..
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Алырщикова Лариса
Алырщикова Лариса
Ключевое слово - могут. Но не сделают.
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Алырщикова Лариса, 100% !
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