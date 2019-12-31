У Милованова завели на высокие должности людей Медведчука

Заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, Павел Кухта, добился назначения исполняющим обязанности директора "Укрхимтрансаммиака" Максима Немчинова из орбиты лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Как сообщается на Telegram-канале "Голда Меир", Немчинов является бывшим госсекретарем Минэнерго при Игоре Насалике и соавтором схемы "Роттердам +".

Кроме того, он назначил заместителем директора по экономической безопасности известного львовского милиционера Олега Сало. Он, как и Немчинов, действует в интересах Медведчука. Ведь Сало – кум младшего партнера Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Олег Сало "Дело"

Примечательно, что во времена беглого экс-президента Виктора Януковича Сало возглавлял Львовскую облгосадминистрацию (с октября 2013 по март 2014 года). Как пишет "Дело", до этого он работал на высоких должностях в МВД (возглавлял Управление МВД в Ривненской и Ивано-Франковской областях).

Досье Олега Сало "Дело"

Напомним, что "Укрхимтрансаммиак" – стратегическое предприятие, которое качает аммиак с российского Тольятти в Одессу. Оно находится в ведении Минэкономики.

"Собирать сливки с него легко. Ты просто воруешь аммиак из трубопровода, который тянется с "Тольяттиазот", продаешь налево, а Россия выставляет материальные претензии украинскому государству. Это только одна из схем. Интересно, Милованов вообще в курсе кадровых договорняков своего заместителя Кухты?" – задается вопросом автор блога.

Назначение Немчинова согласовали в Кабмине Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была обнародована информация о том, кто финансирует ОПЗЖ. Оказалось, что в третьем квартале 2019 года в основном это были малоизвестные предприниматели из Бердянска, которые связаны с нардепом от одноименной фракции Александром Пономаревым.

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