У мэра Николаева коронавирус вызвал осложнения: что известно о состоянии

Алексей Титофф Политика 12:47, 16.11.2020 Обновлено: 13:52, 16.11.2020

Мэр Николаева Александр Сенкевич, который заразился коронавирусом (COVID-19), пошел на поправку после тяжелого течения болезни.

Об этом корреспонденту OBOZREVATEL сообщил пресс-секретарь политика Андрей Прокопенко. Он отметил, что на понедельник, 16 ноября, здоровье главы города не ухудшилось.

"Его самочувствие не ухудшилось. На сегодня он стабилен, есть позитивная динамика, надеемся, что на этой недели уже выйдет. Хотя его состояние действительно было тяжелым, развитие болезни пошло по худшему сценарию: легочное поражение и т.д. Была серьезная пневмония, но к ИВЛ не подключали", – рассказал он.

По словам Прокопенко, на данный момент у Сенкевича наблюдается позитивная динамика, он идет на поправку.

Напомним, что 10 ноября стало известно, что мэр Николаева Александр Сенкевич заболел коронавирусом.

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